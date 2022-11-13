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【雙11優惠2022】NARS雙11網購低至7折　美粧產品限時Black Friday禮遇

精明消費 10:00 2022/11/13

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11月11至19日期間，NARS香港分店及官網會同步舉行「11.11年度美粧盛典」，於全綫門市及網上購買任何兩件正價產品，即可獲全單8折，官網購物更享限時滿額加倍優惠。

網上購物滿$1,200可享75折優惠，滿$1,600更可享低至7折優惠。不過所有折扣優惠只適用於正價產品，不包括全新產品、優惠套裝及折扣產品；折扣優惠不可與其他優惠同時使用。

眩彩美粧3天快閃：專為鍾情NARS胭脂、眼影及唇膏的人士而設，在11月22至24日期間，3款彩粧以優惠價發售，包括胭脂$230、四色眼影$330、唇膏$190，一次滿足彩粧迷3個願望。

限時Black Friday及Cyber Monday禮遇：在11月25至26日於網店購買指定美粧購物，有低至5折發售，包括新年限量版TAJ MAHAL 4色眼影組合$220、空氣柔霧胭脂霜（SCANDALOUS）$155、Afterglow Lip Shine悅光唇彩組合$210、AUDACIOUS透薄霧面唇膏（CLAUDETTE）$137.5等。另外在11月28日Cyber Monday，於官網購買指定美粧正價產品，可享7折優惠。

官網：https://www.narscosmetics.com/

 

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文：NARS雙11網購低至7折 美粧產品限時Black Friday禮遇

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欄名 : 消費錦囊

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