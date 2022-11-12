  • 25°C
香港時間 : 20221112日 (週六) 10:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】帝景酒店麗都軒滋潤養生宴　歎花膠湯八寶乳鴿新疆棗皇糕　每位$288

精明消費 10:00 2022/11/12

分享：

分享：

帝景酒店麗都軒中菜廳由即日至12月15日推出「滋潤．養生宴」（$288 /位，兩位起），廚師以健康滋補為設計靈感，挑選含豐富營養的食材炮製一系列健康菜式，包括爵士花膠湯，花膠、海螺片、瑤柱、金華火腿和三黃雞等，經數小時熬煮成香濃鮮甜的老火湯，再加入靈魂精髓--蜜瓜，味道豐富，別具層次。

古法八寶乳鴿的烹調亦十分講究，主廚挑選約12 両乳鴿，「有肉食」且肉質鮮嫩；全隻乳鴿先起骨，再釀入瑤柱、臘腸、冬菇、蓮子、栗子、肉粒、鹹蛋黃、糯米及薏米等配料，透過砂鍋燜煮令乳鴿均勻受熱至剛好熟透，能保留食材原汁原味，是極具心思的手工菜。

甜品有新疆棗皇糕，採用的新疆天山雪棗，外形碩大飽滿、棗味濃郁，製作出來的糕點口感軟糯而清甜不膩。

帝景酒店麗都軒

地址：荃灣汀九青山公路353號2樓
電話：3716 2898

 

責任編輯：招美寶

【原文：帝景酒店全新滋潤養生宴（收費文章）】

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月11日）
2022/11/11
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月11日）
建行亞洲信用卡簽賬兩大獎賞 享本地高達$2400及海外3%現金回贈
2022/11/10
建行亞洲信用卡簽賬兩大獎賞 享本地高達$2400及海外3%現金回贈
【好去處】「Lalamove滋味直送CAR年華」登陸K11　設美食車及抽獎贏iPhone 14 Pro
2022/11/10
【好去處】「Lalamove滋味直送CAR年華」登陸K11　設美食車及抽獎贏iPhone 14 Pro
中銀信用卡11月精選優惠 淘寳免息分期/永安旅遊低至85折
2022/11/09
中銀信用卡11月精選優惠 淘寳免息分期/永安旅遊低至85折
中銀信用卡交稅獎賞 現金回贈高達$1,500
2022/11/07
中銀信用卡交稅獎賞 現金回贈高達$1,500
餐廳情報 美食 瑤柱 蜜瓜 好去處 甜品 中菜 養生 菜式 荃灣

下一篇文章

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月11日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月11日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月11日）
建行亞洲信用卡簽賬兩大獎賞 享本地高達$2400及海外3%現金回贈
建行亞洲信用卡簽賬兩大獎賞 享本地高達$2400及海外3%現金回贈
今日優惠精選 - 香港航空Visa卡買日本機票減$100 快閃燒烤放題 4人同行1人免費
香港航空Visa卡買日本機票減$100 快閃燒烤放題 4人同行1人免費
【雙11攻略】淘寶香港站雙11多買多減不設上限 升級大件傢俬及除蟲除甲醛服務
【雙11攻略】淘寶香港站雙11多買多減不設上限 升級大件傢俬及除蟲除甲醛服務
【雙11】淘寶雙11 Alipayhk付款優惠 綁定恆生信用卡即減$30
【雙11】淘寶雙11 Alipayhk付款優惠 綁定恆生信用卡即減$30
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款