【好去處】帝景酒店麗都軒滋潤養生宴　歎花膠湯八寶乳鴿新疆棗皇糕　每位$288

帝景酒店麗都軒中菜廳由即日至12月15日推出「滋潤．養生宴」（$288 /位，兩位起），廚師以健康滋補為設計靈感，挑選含豐富營養的食材炮製一系列健康菜式，包括爵士花膠湯，花膠、海螺片、瑤柱、金華火腿和三黃雞等，經數小時熬煮成香濃鮮甜的老火湯，再加入靈魂精髓--蜜瓜，味道豐富，別具層次。

古法八寶乳鴿的烹調亦十分講究，主廚挑選約12 両乳鴿，「有肉食」且肉質鮮嫩；全隻乳鴿先起骨，再釀入瑤柱、臘腸、冬菇、蓮子、栗子、肉粒、鹹蛋黃、糯米及薏米等配料，透過砂鍋燜煮令乳鴿均勻受熱至剛好熟透，能保留食材原汁原味，是極具心思的手工菜。

甜品有新疆棗皇糕，採用的新疆天山雪棗，外形碩大飽滿、棗味濃郁，製作出來的糕點口感軟糯而清甜不膩。

帝景酒店麗都軒 地址：荃灣汀九青山公路353號2樓

電話：3716 2898

責任編輯：招美寶

【原文：帝景酒店全新滋潤養生宴（收費文章）】

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