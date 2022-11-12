定期存款邊間好 ─ 100萬元存3-4個月 最高利息$15,000 賺走來回日本機票

《定期存款邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click其他幾篇!

無論你是從股市反彈中套現、抑或本身就計劃把更多的資金投放在定期存款，短存數個月賺旅費，這篇可能非常合適。今次的本金設定在100萬元，存款期是3至4個月，最高的定期年利率有4.7厘，實際賺息金額最高$15,000。存款到期之時，正是櫻花盛放之日，賺走逾1萬元利息，唔怕捱貴機票去日本。

以下大部分是3個月存期，也有部分是存4個月，所以年利率最高的，反而不是實際賺息最多的。

100萬元存3至4個月（年利率由低至高排列）

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把入場費放大至100萬元，高息之選相當多，以上15間銀行，有10間在4至4.4厘，有3間是4.5厘，另有2間是4.6至4.7厘。我們只選4厘或以上、實賺賺息最少1萬元，所以大型銀行（滙豐、恒生等等）就不在這裡了。

最多賺息1.5萬元

以年利率來說，100萬元、3-4個月以富邦及建行亞洲最高，都有4.7厘。它們都是新的理財客戶優惠，富邦全新客戶選用Ambassador Banking及網上銀行服務，3個月有4.7厘；建行全新客戶開立「貴賓晉裕」/「貴賓理財」戶口，3個月有4.7厘。實際可賺取11,750元。

然而實際賺息最多的，是平安壹賬通的4.5厘，因為它的存期是4個月，因此以100萬元計，實際賺息15,000元。平安也是新客戶的優惠，基本年利率3.5%，新客戶額外多1%，合共4.5厘，100萬元實際賺息也有1.5萬元。

花旗及東亞也在做新的指定理財客戶優惠，最高也有4.5厘，存款期為3個月。不過要留意其他條款，例如花旗新客戶需同時持有其他指定產品結餘，定期才有4.5厘；東亞則是新的顯卓理財客戶、首50萬元定期有4.5厘。

現有客戶最高4.6厘

高息定期存款的條件一定多，如果不計這些新客戶的優惠，現有客戶也不用擔心，因為實際年利率也很高。例如富邦的現有客戶，如果是新資金或兌換資金，最高也有4.6厘，3個月實際賺息11,500元。

信銀國際、交銀香港、大眾銀行的4.4厘，也沒有標明是新客戶優惠。不過要留意，銀行可能要求指定理財戶口或新資金。

重溫《定期邊間好》︰

第一篇【有10萬元想做定期邊間好？最高5.5厘 最低也有4厘（11月10日更新）】

第二篇【定期邊間好 ─ 有50萬元放邊度？逾10間4.5厘或以上（11月11日更新）】

第三篇【短打3個月 最高4.5厘 放銀行安心過年（高中低門檻一次看清）】

第四篇【10萬港紙換美元 最高4.68厘 比港元定期更高息】

第五篇【5厘篇︰虛銀5.5厘搶新客 最少4銀行5厘或以上】

第六篇【6個月港元定存逼近5厘 最少10銀行達4厘（新增恒生4.5厘）】

第七篇【虛擬銀行篇︰12個月最高4.7厘 人人平等 毋須指定理財戶口】

第八篇【50萬元存3個月或以內 賺走$5600】

《定期邊間好》懶人包【高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒】

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