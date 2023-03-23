【稅貸2023】借20萬還息$2500 借80萬最低1.68厘邊間有？ 把握低息稅貸尾班車

隨第二期繳稅期限將至，宜把握最好機會，做低息稅貸。在稅季期間，不少銀行也會用「低息稅貸」吸引客戶，有的更標榜實際年利率低至1.18厘。不過，如果只比較各間銀行的最低年利率未必適合，因為它們用來計算最低年利率的貸款額及還款期都不同。

本網綜合多間銀行、各自4個貸款額及還款期情況，讓大家比較一下在同一基準下，各間銀行的稅貸年利率是多少。

■銀行稅貸比較■

（假設借20萬元及50萬元，由年利率低至高排序）

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若只看各間銀行在宣傳品上標榜的稅貸最低年利率，最低息的似乎是大新銀行的1.18厘，不過其最低年利率是以借款7.5萬元、12個月還款期及768元現金回贈來計算，而且還要登記出糧戶口。若果以借款20萬元、12個月還款期的基準來比較的話，其年利率並不算是最低。

隨外圍加息環境，加上稅貸戰即將結束，部分銀行的利率有所上調。假設貸款額20萬元、還款期12個月，以上商的的實際年利率2.38厘較低，由於豁免貸款手續費，全期利息支出僅2557.6元。

借20萬成本只須$2557.6 年息2.38厘僅限特選客戶

假設貸款額50萬元、還款期12個月，也是上商的的實際年利率2.38厘較低，全期利息支出6394元，每月還款42,199.5元。不過，實際年利率2.38厘這個優惠僅限於特選客戶，包括包括慧通理財客戶、指定企業員工或上海商業銀行指定客戶。

不少銀行的稅貸優惠已經完結，例如曾經是最低息的交銀香港、滙豐銀行等等。在渣打銀行的官網，也只剩下一般的私人貸款，沒有以交稅作招徠的借貸產品。儘管該行寫著「實際年利率低至1.85厘」，倘若在同樣的假設（借貸20萬元及50萬元，還款期均為12個月）下，實際年利率則見5至6厘水平。

大戶息率更優惠 借80萬年息低見1.68厘

如果貸款額達100萬元，可參考以下各圖，因為銀行的最低年利率，多以100萬元（或以上）貸款額作條件。下圖還列出各銀行的最高貸款額及其他獎賞。

■各銀行稅貸優惠■

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其中，創興銀行為指定現有客戶提供更優惠利率，借80至200萬元、還款期12個月，最低年利率為1.68厘，並已包括豁免全期手續費。以借80萬元計算，總利息支出只是7,238.4元。不過，這個優惠僅限於該行現有私人銀行客戶及現有悅秀理財客戶。

如果貸款額高達150萬元，恒生及中銀香港則分別有1.62厘及1.68厘，同樣是該行的最低年利率。所以借得愈多，息口才會愈低。然而讀者也要注意以下幾點，包括月薪是否足夠讓你借大額的稅貸。

借稅貸注意事項︰

別被標題騙了︰ 正如上述所列出，銀行的最低年利率未必適用於你的狀況，真正申請貸款時，銀行會根據你自身的貸款額、還款期、還款紀錄、信貸評級分數、月薪水平、職業、債務狀況等等作評估，所以你未必借到宣傳所指的最低年利率。

正如上述所列出，銀行的最低年利率未必適用於你的狀況，真正申請貸款時，銀行會根據你自身的貸款額、還款期、還款紀錄、信貸評級分數、月薪水平、職業、債務狀況等等作評估，所以你未必借到宣傳所指的最低年利率。 貸款額以月薪倍數計算︰ 上圖列出了每間銀行的最高貸款額，大部分與月薪掛鈎，列明只可借月薪的多少倍。譬如你是恒生客戶，若想借盡300萬元，由於最多只是月薪12倍，意味你月薪要有25萬元。假設你月薪是5萬元，最多只能借60萬元。

上圖列出了每間銀行的最高貸款額，大部分與月薪掛鈎，列明只可借月薪的多少倍。譬如你是恒生客戶，若想借盡300萬元，由於最多只是月薪12倍，意味你月薪要有25萬元。假設你月薪是5萬元，最多只能借60萬元。 不要當作槓桿投入股市︰過往，稅務貸款之所以受歡迎，是因為「低息環境+股市暢旺」，不少人借了平錢，拿去買當炒股，可以炒幾轉。但今年一來貸款年利率較往年高，二來金融市場風雲變幻，即使近日港股反彈，若你借稅貸買入股市，如果投資回報不理想，又要每月還款，變相成為額外負擔，更可能影響原本的生活質素，可謂賠了夫人又折兵。

撰文：蔡穎霖

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