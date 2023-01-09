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【稅貸2022/23】稅季來到　最低1.18厘　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？（1月9日新增創興、招商永隆）

精明消費 17:39 2023/01/09

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每年稅季，各間銀行都會推出稅貸優惠。不過，如果只比較各間銀行的最低年利率未必適合，因為它們用來計算最低年利率的貸款額及還款期都不同。本網綜合了逾10間銀行、各自4個貸款額及還款期情況，讓大家比較一下在同一基準下，各間銀行的稅貸年利率是多少。

銀行稅貸比較（假設借20萬元及50萬元）

    點擊圖片放大

若只看各間銀行在宣傳品上標榜的稅貸最低年利率，最低息的似乎是大新銀行的1.18%，不過其最低年利率是以借款7.5萬元、12個月還款期，及768元現金回贈來計算，而且還要登記出糧戶口。若果以借款20萬元、12個月還款期的基準來比較的話，其年利率並不算是最低。

借20萬元  全期利息支出僅1120元

假設貸款額20萬元，還款期12個月，交銀香港的年利率較低，為1.88%，全期利息支出僅1120元。不過這未計最少0.5%的手續費，然而以20萬元計，特選客戶的手續費為1000元，總支出為2120元，也低於排第二的東亞銀行。

事實上，東亞、眾安及上商的20萬元貸款年利率都低於3%，全期利息支出都低於3000元。

借50萬元  最低年利率1.68%

假設貸款額50萬元，還款期12個月，也是交銀香港的1.68%最抵，計及最少0.5%手續費，全期利息支出約4700元，與東亞銀行相若。

而事實上，如果貸款額加大至50萬元，一眾銀行的年利率都較20萬貸款額的為低，低於3厘的有6間。

如果貸款額達100萬元，可參考以下各圖，因為銀行的最低年利率，多以100萬元（或以上）貸款額作條件。下圖還列出各銀行的最高貸款額及其他獎賞。

（2023年1月9日新增）創興銀行及招商永隆近日都推出稅貸優惠，最低年利率分別為1.68厘及2.01厘，條件可見下圖︰

【相關文章︰借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意

■各銀行稅貸優惠■
（由低至高排序）

    點擊圖片放大
    +17
    +16

除了比較年利率之外，還可以一併了解各銀行的其他獎賞。有個別銀行會在附合指定要求的情況下，額外送贈其他獎賞。例如，大新銀行就有送高達68,000 ANA飛行里數，可兌換多達4張來回日本經濟客位機票，不過有指明申請還款期須為24個月，並要同時持有指定銀行產品或服務。

【交稅2022】交稅賺現金回贈1500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽

借稅貸注意事項︰

  • 別被標題騙了︰正如上述所列出，銀行的最低年利率未必適用於你的狀況，真正申請貸款時，銀行會根據你自身的貸款額、還款期、還款紀錄、信貸評級分數、月薪水平、職業、債務狀況等等作評估，所以你未必借到宣傳所指的最低年利率。
  • 貸款額以月薪倍數計算︰上圖列出了每間銀行的最高貸款額，大部分與月薪掛鈎，列明只可借月薪的多少倍。譬如你是恒生客戶，若想借盡300萬元，由於最多只是月薪12倍，意味你月薪要有25萬元。假設你月薪是5萬元，最多只能借60萬元。
  • 不要當作槓桿投入股市︰過往，稅務貸款之所以受歡迎，是因為「低息環境+股市暢旺」，不少人借了平錢，拿去買當炒股，可以炒幾轉。但今年一來貸款年利率較往年高，二來金融市場風雲變幻，即使近日港股反彈，若你借稅貸買入股市，如果投資回報不理想，又要每月還款，變相成為額外負擔，更可能影響原本的生活質素，可謂賠了夫人又折兵。

 

責任編輯：鄭樂怡、廖毅然

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