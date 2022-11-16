【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？借稅貸有咩要注意？（新增其他銀行私人貸款）

每年稅季，各間銀行都會推出稅貸優惠。不過，如果只比較各間銀行的最低年利率未必適合，因為它們用來計算最低年利率的貸款額及還款期都不同。本網綜合了10間銀行、各自4個貸款額及還款期情況，讓大家比較一下在同一基準下，各間銀行的稅貸年利率是多少。

（更新至11月16日，最新加入其他銀行私人貸款資料）

■各銀行稅貸優惠比較■

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若只看各間銀行在宣傳品上標榜的稅貸最低年利率，最低息的似乎是大新銀行的1.18%，不過其最低年利率是以借款7.5萬元、12個月還款期，及768元現金回贈來計算，而且還要登記出糧戶口。若果以借款20萬元、12個月還款期的基準來比較的話，其年利率並不算是最低，特惠客戶及一般客戶的年利率分別為3.84%及4.26%，高於富融銀行的1.56厘。

如果還款期較長，需要達到24個月，並借貸20萬元的話，兩間虛擬銀行的息率會較低，富融銀行及ZA Bank分別為1.62厘及2.31厘；最高則是滙豐銀行的5.11厘。

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上海商業銀行則以客戶種類劃分，特選客戶無論借貸多少，一律最低2.38厘，一般客戶則為一律3.08厘。

除了比較年利率之外，還可以一併了解各銀行的其他獎賞。有個別銀行會在附合指定要求的情況下，額外送贈其他獎賞。例如，大新銀行就有送高達68,000 ANA飛行里數，可兌換多達4張來回日本經濟客位機票，不過有指明申請還款期須為24個月，並要同時持有指定銀行產品或服務。

■其他銀行私人貸款優惠■

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有部分銀行雖然沒有標明推出稅貸優惠，但仍有在這期間推出私人貸款優惠。建行的「好現金」私人分期貸款的推廣期為今個月，成功申請除可豁免手續費外，更可享高達3,500元現金回贈，最低年利率為4.56%。

渣打亦指為迎接稅季推出分期私人貸款優惠，實際年利率低至1.7%，但只適用於借款額100萬元、還款期12個月的情況。

交銀香港的DreamCash私人貸款最低年利率3.01%，更有高達4,700元信用卡簽賬回贈。

借稅貸注意事項︰

別被標題騙了︰ 正如上述所列出，銀行的最低年利率未必適用於你的狀況，真正申請貸款時，銀行會根據你自身的貸款額、還款期、還款紀錄、信貸評級分數、月薪水平、職業、債務狀況等等作評估，所以你未必借到宣傳所指的最低年利率。

正如上述所列出，銀行的最低年利率未必適用於你的狀況，真正申請貸款時，銀行會根據你自身的貸款額、還款期、還款紀錄、信貸評級分數、月薪水平、職業、債務狀況等等作評估，所以你未必借到宣傳所指的最低年利率。 貸款額以月薪倍數計算︰ 上圖列出了每間銀行的最高貸款額，大部分與月薪掛鈎，列明只可借月薪的多少倍。譬如你是恒生客戶，若想借盡300萬元，由於最多只是月薪12倍，意味你月薪要有25萬元。假設你月薪是5萬元，最多只能借60萬元。

上圖列出了每間銀行的最高貸款額，大部分與月薪掛鈎，列明只可借月薪的多少倍。譬如你是恒生客戶，若想借盡300萬元，由於最多只是月薪12倍，意味你月薪要有25萬元。假設你月薪是5萬元，最多只能借60萬元。 不要當作槓桿投入股市︰過往，稅務貸款之所以受歡迎，是因為「低息環境+股市暢旺」，不少人借了平錢，拿去買當炒股，可以炒幾轉。但今年一來貸款年利率較往年高，二來金融市場風雲變幻，即使近日港股反彈，若你借稅貸買入股市，如果投資回報不理想，又要每月還款，變相成為額外負擔，更可能影響原本的生活質素，可謂賠了夫人又折兵。

責任編輯：鄭樂怡

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