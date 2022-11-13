【稅貸2022】稅季來到 銀行稅貸年利率一覽　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？

每年稅季，各間銀行都會推出稅貸優惠。不過，如果只比較各間銀行的最低年利率未必適合，因為它們用來計算最低年利率的貸款額及還款期都不同。本網綜合了近10間銀行、各自4個貸款額及還款期情況，讓大家比較一下在同一基準下，各間銀行的稅貸年利率是多少。

■各銀行稅貸優惠比較■

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若只看各間銀行在宣傳品上標榜的稅貸最低年利率，最低息的似乎是大新銀行的1.18%，不過其最低年利率是以借款7.5萬元、12個月還款期，及768元現金回贈來計算，而且還要登記出糧戶口。若果以借款20萬元、12個月還款期的基準來比較的話，其年利率並不算是最低，特惠客戶及一般客戶的年利率分別為3.84%及4.26%，高於富融銀行的1.56厘。

如果還款期較長，需要達到24個月，並借貸20萬元的話，兩間虛擬銀行的息率會較低，富融銀行及ZA Bank分別為1.62厘及2.31厘；最高則是滙豐銀行的5.11厘。

除了比較年利率之外，還可以一併了解各銀行的其他獎賞。有個別銀行會在附合指定要求的情況下，額外送贈其他獎賞。例如，大新銀行就有送高達68,000 ANA飛行里數，可兌換多達4張來回日本經濟客位機票，不過有指明申請還款期須為24個月，並要同時持有指定銀行產品或服務。

責任編輯：鄭樂怡

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