華為Mate 50 Pro 膺攝影之王　食正iPhone缺貨期　本周香港發售行貨版

全球經濟不景氣，令市場對智能手機的需求也面臨下滑，三星更有傳會削減明年的手機出貨量13%。而儘管目前蘋果的iPhone 14 Pro系列仍然熱賣，但由於鄭州疫情也衝擊了iPhone出貨量，市場估計今年聖誕節iPhone將面臨缺貨。在這個情況下，大家又會否考慮入手影相之王華為Mate 50 Pro手機呢?

Mate 50 Pro影像測試排行第1

DXOMARK 最近公佈了華為Mate 50 Pro的影像測試得分，以總分149分的成績，名列DXOMARK全球影像排行榜第1名。根據報告，Mate 50 Pro 的照片和影片的動態範圍寬廣，圖片的細節和噪點控制優秀；高光環境下，集體合影的景深很大，可拍攝亮眼悅人的色彩；在手機的變焦範圍內，畫面細節得到保留；軟件的散景模擬效果自然；影片拍攝下運動殘影得到很好的控制。至於缺點方面，華為Mate 50 Pro有時可以看到輕微的白平衡色偏；某些棘手場景中預覽界面和最終圖像之間存在差距，拍攝的速度也會稍微慢一些；影片的幀之間有著明顯可見的清晰度差異。

事實上，薑餅人在試用這部手機超過一個月的時間，其拍照功能實在把蘋果和三星比下去，當然手機拍照始終有其局限之處，特別是在處理暗黑環境或變焦的時候，有時間的反應會較慢，甚至會錯失了一刻的影像。

整體而言，Mate 50 Pro實在是拍照手機不錯的選擇。若你不抗拒中國手機品牌、缺少5G網絡支援以及不能正常使用Google服務。這部手機據報內地一機難求，而且水貨價格一直高企，反映市場上有一班忠實支持者。

本周香港發售行貨版Mate 50系列

不過對一班不愛用水貨手機的用家來說，華為已於本周於香港正式發售行貨版的Mate 50系列。入門版HUAWEI Mate 50 備有冰霜銀及曜金黑配色，建議零售價為6,188元；HUAWEI Mate 50 Pro 標配版備有冰霜銀及曜金黑配色，建議零售價為7,788元。行貨售價明顯較水貨之前合理不少，Mate 50 Pro水貨價最高曾貼近9000元，今次行貨定價明顯讓真用家感到窩心。

在缺少4G支援之下，華為強攻影音功能，除了其全球最高分的手機攝錄系統外，今次還使買手機送耳機，只要購買Mate 50 Pro，便可獲贈HUAWEI Freebuds Pro耳機。但薑餅人更有興趣的是Freebuds Pro 2呢。另外華為又向買機用家送上一系列自家生態系統的增值服務三個月，包括雲端儲存、音樂、視像串流、圖書及主題，一如蘋果的自家生態圈。至於這些服務能否吸引用家，就見仁見智了。

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