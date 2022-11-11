  • 27°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華為Mate 50 Pro 膺攝影之王　食正iPhone缺貨期　本周香港發售行貨版

博客 15:14 2022/11/11

分享：

分享：

全球經濟不景氣，令市場對智能手機的需求也面臨下滑，三星更有傳會削減明年的手機出貨量13%。而儘管目前蘋果的iPhone 14 Pro系列仍然熱賣，但由於鄭州疫情也衝擊了iPhone出貨量，市場估計今年聖誕節iPhone將面臨缺貨。在這個情況下，大家又會否考慮入手影相之王華為Mate 50 Pro手機呢?

Mate 50 Pro影像測試排行第1
DXOMARK 最近公佈了華為Mate 50 Pro的影像測試得分，以總分149分的成績，名列DXOMARK全球影像排行榜第1名。根據報告，Mate 50 Pro 的照片和影片的動態範圍寬廣，圖片的細節和噪點控制優秀；高光環境下，集體合影的景深很大，可拍攝亮眼悅人的色彩；在手機的變焦範圍內，畫面細節得到保留；軟件的散景模擬效果自然；影片拍攝下運動殘影得到很好的控制。至於缺點方面，華為Mate 50 Pro有時可以看到輕微的白平衡色偏；某些棘手場景中預覽界面和最終圖像之間存在差距，拍攝的速度也會稍微慢一些；影片的幀之間有著明顯可見的清晰度差異。

事實上，薑餅人在試用這部手機超過一個月的時間，其拍照功能實在把蘋果和三星比下去，當然手機拍照始終有其局限之處，特別是在處理暗黑環境或變焦的時候，有時間的反應會較慢，甚至會錯失了一刻的影像。

整體而言，Mate 50 Pro實在是拍照手機不錯的選擇。若你不抗拒中國手機品牌、缺少5G網絡支援以及不能正常使用Google服務。這部手機據報內地一機難求，而且水貨價格一直高企，反映市場上有一班忠實支持者。

本周香港發售行貨版Mate 50系列
不過對一班不愛用水貨手機的用家來說，華為已於本周於香港正式發售行貨版的Mate 50系列。入門版HUAWEI Mate 50 備有冰霜銀及曜金黑配色，建議零售價為6,188元；HUAWEI Mate 50 Pro 標配版備有冰霜銀及曜金黑配色，建議零售價為7,788元。行貨售價明顯較水貨之前合理不少，Mate 50 Pro水貨價最高曾貼近9000元，今次行貨定價明顯讓真用家感到窩心。

在缺少4G支援之下，華為強攻影音功能，除了其全球最高分的手機攝錄系統外，今次還使買手機送耳機，只要購買Mate 50 Pro，便可獲贈HUAWEI Freebuds Pro耳機。但薑餅人更有興趣的是Freebuds Pro 2呢。另外華為又向買機用家送上一系列自家生態系統的增值服務三個月，包括雲端儲存、音樂、視像串流、圖書及主題，一如蘋果的自家生態圈。至於這些服務能否吸引用家，就見仁見智了。

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

最新專欄文章 更多

摺屏手機賣$7,000樓下值得入手？華為積極反攻 5.5G拭目以待
2022/11/04
摺屏手機賣$7,000樓下值得入手？華為積極反攻 5.5G拭目以待
Elon Musk入主Twitter　為社會帶來什麼新局面？
2022/10/28
Elon Musk入主Twitter　為社會帶來什麼新局面？
政府終於為流動網絡商做對了事？住宅訊號不良的問題 終於可以解決了嗎？
2022/10/21
政府終於為流動網絡商做對了事？住宅訊號不良的問題 終於可以解決了嗎？
博客 - 綠色Nokia新機挑戰三星 定價針對消費券 回收鋁材製作吸環保用家
2022/10/14
綠色Nokia新機挑戰三星 定價針對消費券 回收鋁材製作吸環保用家
【手機情報】小米2億像素相機能領導潮流？手機品牌像素鬥大戰燃起
2022/10/07
【手機情報】小米2億像素相機能領導潮流？手機品牌像素鬥大戰燃起
移動裝置 疫情 聖誕節 香港經濟日報 興趣 中國 軟件 雲端 Samsung 科技產品

上一篇文章

善用科技提效ESG匯報 工業元宇宙助企業降低碳足跡 實現零碳未來

下一篇文章

疫後消費諗真啲！從澳洲理財教育借鏡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

疫後消費諗真啲！從澳洲理財教育借鏡
疫後消費諗真啲！從澳洲理財教育借鏡
【理財個案】持有7隻港股均蝕一大半 包括小米京東 應溝貨或沽貨？
【理財個案】持有7隻港股均蝕一大半 包括小米京東 應溝貨或沽貨？
【Netflix劇集】《王冠》第五季重現戴妃最後歲月　90年代威廉哈利凱特齊登場
【Netflix劇集】《王冠》第五季重現戴妃最後歲月　90年代威廉哈利凱特齊登場
時裝巨人GIORGIO ARMANI全新11腕錶　 與 Parmigiani合作全球限量200枚
時裝巨人GIORGIO ARMANI全新11腕錶　 與 Parmigiani合作全球限量200枚
每10人就有1個患糖尿病 患者可否買醫療保？
每10人就有1個患糖尿病 患者可否買醫療保？
兒童危疾遲啲先買都得？拆解常人3大迷思
兒童危疾遲啲先買都得？拆解常人3大迷思
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款