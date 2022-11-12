儲蓄永不太遲 20-50歲理財規劃應該點做？ 專家分享每個年齡段規劃建議

財務規劃是一個人全面了解自己的財務狀況，然後製定具體的理財計劃來實現財務目標的過程。很多人20幾歲的時候覺得進行理財規劃過早，而50幾歲又覺得為時已晚，於是就直接放棄。

其實無論幾歲，理財規劃都是至關重要的，這能讓自己更有目標地花費，也同時能更好實現未來財務目標。但很多人都不知道應該具體如何制定理財規劃，當中應該包括什麽因素？以下專家們為每個年齡段都給予制定計劃的建議，為迷茫的你指路。

20多歲的理財建議

Momentum 的理財規劃師 Katlego Gaborone 為 20 多歲的人分享了他的理財秘訣：

1.諮詢專業的財務顧問，幫助制定規劃和設定切合實際的目標，並就如何投資提供指導。

2.盡快還清學生貸款

3.做好預算並且堅持下去

4.用現有資金支付需要的物品

5.開始學習投資，即使是少量的，也能通過複利實現資金增長

6.為自己準備人壽保險和醫療援助，並保護自己的收入，為不可預測的情況做好準備

7.保持健康的信用評分，這樣才能保證在有資金需求時，銀行會以較低的利率提供貸款

30多歲的理財建議

Old Mutual Wealth 的財務規劃教練 Sharon Moller 表示，在 30 多歲時，往往一切都是為了建立自己的事業、組建家庭並在世界上找到自己的位置，但也可以投資於自己。Moller給30多歲人們的理財建議：

1.清楚自己的理財計劃，並且清楚自己的財務如何支持這個計劃

2.與具有一定經驗的理財規劃專業人士交談，獲得更有價值的規劃建議

3.定期檢查和調整自己的理財計劃，因為自己的人生觀會隨著自己成長而發展

4.盡快開始儲蓄，即使每個月不多，但可以後面每個月逐漸增加

40多歲的理財建議

40多歲已經到了中年時期，這個階段很多人已經有了家庭，除了自己之外，還有家庭成員需要照顧，所以清晰有條理的理財規劃顯得加倍重要。



1.了解現金流的來龍去脈

必須非常清晰自己的現金流。Smit 說道，應區分基本費用及可自由支配費用，這樣才能更好地儲蓄。此外可以通過兼職或者升職加薪來提高收入，是加快實現財務目標的方法。



同時，儲蓄方面應設立短期、中期和長期目標，這樣就能有更清晰的目標，從簡單做起，一步步實現未來的儲蓄目標。



2.整理債務

由於利率的上升，應該盡快償還所有債務，並且應該優先清除高息債務。Cool建議，應審視自己的債務並製定還款計劃，做一個預算就可以確定自己可以分配多少來償還信用卡和個人貸款等債務，這樣退休的時候就可以實現沒有債務的目標。



3.多元化投資

根據 Smit 的說法，投資的多元化應該包括以下幾個方面：

自己有適當的整體資產配置

投資中接觸到不同的行業、地區和貨幣

考慮了制度風險

將流動性要求和時間考慮在内

4.確保事務井然有序

大多數 40 多歲的人都有家屬，包括配偶、子女和父母，因此必須確保：

遺囑是最新的，並符合他們的長期遺產規劃戰略

保單和退休產品的受益人提名是準確的

50多歲的理財建議

Old Mutual金融教育主管John Manyike為50多歲的人群提出以下理財建議：

確保退休計劃是優先事項

擁有有效的遺囑/遺產規劃，以確保遺產中有足夠的流動性來支付稅款、資本利得稅、成本

專注於還清債務，這樣當他們退休時就不必擔心這一點

儲蓄永遠不會太晚 ，如果退休年齡是65歲，還有15年的時間可以盡可能多地積累。

，如果退休年齡是65歲，還有15年的時間可以盡可能多地積累。 可以更自私地對待自己的資產，不要在孩子和家人身上花太多錢，這樣能讓退休生活更有保障

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