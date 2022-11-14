MUJI week會員全店購物及餐飲9折 榮華網店券類滋潤產品8折優惠

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.MUJI week：會員專享 全店購物及餐飲額外9折

即日起至11月20日，將舉行MUJI week，會員專享全店購物或Café&Meal MUJI餐飲消費9折優惠。

單次消費淨值滿2000元或以上，可額外獲贈價值100元 MUJI積分。店內同時提供多項限定商品優惠，可以更稱心的價格購入日用品，應付秋冬生活基本所需。

▼ 點擊圖片放大

2.榮華: 網店券類8折優惠

天氣微凍，適合食暖身滋潤嘢。即日起至11月23日，榮華網店進行所有券類產品8折優惠，有臘腸、滋潤糖水包、足料靚湯包、罐裝餅食同豬腳薑醋；同時，只要每次於榮華網店購物折實滿350元，再輸入優惠碼「FS20220307」就可享免運費！

▼ 點擊圖片放大

3.SmarTone CARE：agnès b. CAFÉ咖啡買一送一

即日起至11月30日，SmarTone CARE提供agnès b. CAFÉ精品咖啡買一送一獨家優惠。

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App