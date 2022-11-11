  • 27°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 12:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中期選舉令投資者失望？景順︰至少降低特朗普再入主白宮機會

個人增值 11:00 2022/11/11

分享：

分享：

美國中期選舉並未出現預期的「紅色海嘯」，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，特朗普所選的候選人表現不佳，相反德桑蒂斯(Ron DeSantis)在選舉中表現十分出色，有望成為2024年共和黨總統候選人。展望未來，共和黨似乎會從「特朗普主義」向德桑蒂斯靠攏。

他亦認為，從亞太區角度來看，共和黨並未奪取絕對的優勢加上特朗普再次入主白宮的前景黯淡，降低了中美緊張局勢及相關政策升級的可能性，這意味著中美關係有望保持在當前水平。現時，所有目光都將聚焦將於本月稍後舉行的習拜會面。

對於中期選舉未有如預期般由共和黨大勝，趙耀庭指，墮胎及政治極端主義等問題於投票決策中發揮了重大作用。美國中期選舉前夕，受「紅色浪潮」及分治政府的預期推動，股市應聲上漲。所以，現時股市的下行也屬意料之中，因為事實上從未出現紅色浪潮席捲的現象。

他認為要等到12月份喬治亞州選舉結果公布後才能得知哪個黨派控制參議院。市場不喜歡不明朗因素，因此近期都會維持波動，因為除了中期選舉結果，通脹及央行政策亦不甚明朗。

他亦指出，總統選舉週期的第三年歷來最利好股市表現，而這與行政及立法部門的組成無關。所以，投資者無須過於擔憂選舉結果。

 

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文
經濟 亞太 宏觀分析 美股 財政政策 貨幣政策 美國共和黨 選舉 特朗普 香港經濟日報

下一篇文章

你真的能看懂財經新聞嗎？ 4大原則助解讀 需從常識出發 注意專家立場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新11月10日）
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新11月10日）
理財加油站 - 借稅貸做定期 一年賺息差逾4萬元 3大套利方法 各有風險利弊
借稅貸做定期 一年賺息差逾4萬元 3大套利方法 各有風險利弊
【美股分析】現時是趁低吸納時機？推介5隻美國半導體股票
【美股分析】現時是趁低吸納時機？推介5隻美國半導體股票
【品味投資】勞力士又加價！歐洲官網價平均加幅4.89%　即睇香港及歐洲官網價有咩分別！
【品味投資】勞力士又加價！歐洲官網價平均加幅4.89%　即睇香港及歐洲官網價有咩分別！
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
理財加油站 - 每日值得用1小時做這件事 知名企業家：否則將會100%蝕錢
每日值得用1小時做這件事 知名企業家：否則將會100%蝕錢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款