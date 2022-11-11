中期選舉令投資者失望？景順︰至少降低特朗普再入主白宮機會

美國中期選舉並未出現預期的「紅色海嘯」，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，特朗普所選的候選人表現不佳，相反德桑蒂斯(Ron DeSantis)在選舉中表現十分出色，有望成為2024年共和黨總統候選人。展望未來，共和黨似乎會從「特朗普主義」向德桑蒂斯靠攏。

他亦認為，從亞太區角度來看，共和黨並未奪取絕對的優勢加上特朗普再次入主白宮的前景黯淡，降低了中美緊張局勢及相關政策升級的可能性，這意味著中美關係有望保持在當前水平。現時，所有目光都將聚焦將於本月稍後舉行的習拜會面。

對於中期選舉未有如預期般由共和黨大勝，趙耀庭指，墮胎及政治極端主義等問題於投票決策中發揮了重大作用。美國中期選舉前夕，受「紅色浪潮」及分治政府的預期推動，股市應聲上漲。所以，現時股市的下行也屬意料之中，因為事實上從未出現紅色浪潮席捲的現象。

他認為要等到12月份喬治亞州選舉結果公布後才能得知哪個黨派控制參議院。市場不喜歡不明朗因素，因此近期都會維持波動，因為除了中期選舉結果，通脹及央行政策亦不甚明朗。

他亦指出，總統選舉週期的第三年歷來最利好股市表現，而這與行政及立法部門的組成無關。所以，投資者無須過於擔憂選舉結果。

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