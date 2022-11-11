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你真的能看懂財經新聞嗎？ 4大原則助解讀 需從常識出發 注意專家立場

個人增值 09:00 2022/11/11

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《理財加油站》一欄昨日提到，有成功的企業家每日早上花一小時閲讀新聞，有助於投資理財【見此文】。然而財經新聞往往深奧難明，若非金融專業人士，經常會找錯重點，無法及時接收到財經新聞透露的信息，於是金融專家陳思進用四個原則帶領大家解讀當中難題。

陳思進是加拿大皇家銀行風險管理資深顧問、國際金融專家、著名財經作家，曾任美國銀行證券公司副總裁、瑞士信貸證券部助理副總裁，還曾在2011年出版了《看懂財經新聞的第一本書》，用通俗易懂的語言解讀財經新聞背後的奧秘。

原則一：特別留意「壞消息」
陳思進引述一句俗語「沒有新聞就是好新聞（No news is good news.）」，他説道，其實看財經新聞也是一樣，大家應該特別留意「壞消息」，並且對「壞消息」要做好充分的準備。因為在一個和平的社會中，好消息是應該的，壞消息才需要被特別關注。而且還要學會從另一個角度看問題，看到「好消息」中的「壞」的一面。

原則二：注意專家立場
陳思進在這裡講述了美國篩選陪審團的條件，第一，不能是高學歷的「菁英人才」，包括博士、專家和教授；第二，不能與嫌疑犯有任何關係。那麽這裡為什麽不能選擇高學歷的人才？因為家、學者和教授的大腦太複雜了，研究的問題太深，往往反倒失去了常識。

對於財經新聞也是同樣，要學會甄別專家說的話，對新聞中發表觀點的人物做背景調查，了解這個人的立場，看清楚這個人是否有「利益衝突」，以此來判斷這些觀點是否具有參考價值，是應該正聽、反聽還是甚至不用聼。

原則三：從常識出發
陳思進説道，現在主流對於財經金融的分析似乎失去了常識，反而被自己設計的遊戲規則弄得暈頭轉向，導致金融危機接連發生。而陳思進倡導「化繁為簡」，在分析任何問題都要學會回歸到常識，如果第一感覺不可能的事情，基本上就是不可能的，聽上去太好的東西，往往是假的。

原則四：分清「投機」和「投資」
只有明白了投機和投資的區別，才能在閲讀財經新聞的時候，不會那麽容易跟風操作。他解釋道，投機就是一個零和遊戲，投機的收益是來自另一個投機者的收益。而投資不屬於零和範圍，投資的收益是來自投資產品所產生的財富。

他還運用了一個例子來詮釋，我們常常聽到周圍有人傳言，某某人炒股賺了幾倍，可以買樓買車，或某某人買樓升值，這些年賺了幾倍。如果聽信這些行為，而跟從去賺錢，這就屬於投機行為，從而跌入「從眾效應」，往往最後以失敗收場。因為投機的市場就是10個人進場，1人賺錢，2人打和，7人蝕錢，二八法則（指社會上80%的財富多集中在20%的人身上）在金錢上變成這個「一二七定律」。

所以要看懂財經新聞就要做到以上幾個原則，只有正確接收財經新聞中傳遞信息，才能真正有能力實現投資收益。

 

責任編輯：梁政琪

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