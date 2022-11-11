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內房融資再獲政策支持 2500億有可能投放在民營房企嗎？

個人增值 08:00 2022/11/11

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中金的報告指出，今年以來政策連續發力支持房地產市場平穩發展，融資端多項政策出爐。11月8日，交易商協會官網宣佈，將繼續推進並擴大民營企業債券融資支援工具（以下簡稱「支援工具」）。雖然該項工具並不是只針對與房地產企業，但政策直接明確提出可支援房地產企業融資，並新增「直接購買債券」的執行方式，並提出2500億元人民幣的潛在規模，意圖和目標都相對明確。中金認為，如果工具能夠順利落地，民企融資，包括民營房企標準化融資以及合規信託的償還壓力會繼續得到緩解。

中金指，本次公告與2018年不同，公告中明確提出可以「直接購買債券」，後續市場可能看到金融機構獲得央行資金支援後，在市場化原則下入場購買民營企業債券。此外，2018年公告中並未提及房地產行業，但是在本次公告中明確提出「支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資」。最後，2018年公告中並 未提及支援工具的潛在規模，但是這次公告中明確提出「預計可支援約2500億元民營企業債券融資」。綜合來看，這次的支援工具政策意圖與目標更加清晰。

2500億元人民幣相當於民營房企於2022年7月至2023年6月需要償還的標準化融資的40%左右，但該行指，現實中2500億元人民幣應該不會全部轉化為民營房企債券。從目前的資訊來看，工具的最終落地規模以及金融機構參與積極性也還不清楚。不過年初以來，政策在穩定房企融資端不斷發力。

報告認為，短期來看，政策的執行過程以及疫情對於房地產的衝擊均存在一定的不確定性，但無須過度擔憂。中國房地產新開工面積不到一年的時間裡大幅下降，但中國城鎮化率仍然有提高的空間，金融系統沒有出現信貸大幅下滑的現象，因此不排除局部地產市場已經出現超調。如果政策繼續發力，穩定房地產市場的正常融 資，帶動房地產市場的信心修復，市場有望看到銷售的企穩和回升，但投資的企穩回升可能要相對滯後。

 

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