【退休規劃】逾半千禧一代都想提早退休　想知退休budget要幾多？　即教你「FIRE」計算法

退休是不少「打工仔」的夢想，不過對於擁有理想的退休生活，大家可能會有不同的天馬行空想法，又或者根本未有想法。事實上，有不少國家的學者都有提出不同的退休法則，讓大家提早規劃和計算退休後需要的資金。

「FIRE」原則可預計退休所需資金

滙豐近日公布了有關2022年的中產報告，於2022年5月進行，涵蓋1043名年齡介乎24至64歲並擁有100萬港元以上流動資產的受訪者。當中指出了一眾「千禧後」對於退休年齡的看法，發現有54%的千禧受訪者希望提早退休。為提早退休，61％千禧受訪者表示會削減開支，而55％的千禧受訪者則希望透過兼職或創業來增加收入。

金融網站Millennial Money創辦人和《金融自由》一書的作者Grant Sabatier指出，對於渴望財務獨立、提早退休（Financial independence, Retire early－FIRE）的人來說，退休的資金就需要更實際和具體，而「FIRE」原則是代表退休後需要使用的資金。要計算「FIRE」的方法是將你預期每年支出的金額乘以25倍，例如，你渴望30歲退休的話，並預計每年會使用40,000美元（約31.4萬港元）的支出，那乘以25倍後即在退休前你是需要準備100萬美元。

每年提取投資組合中的「4%」作退休支出

事實上，「FIRE」原則是根據「4%規則」所產生的，所謂的4%法則，意思是退休時儲蓄的一筆錢，並用這筆錢持續投資，每年只領取總金額的4%當作生活費。假設每年的投資報酬率有4%至5%，這筆退休金就能到老都花不完。換句話說，只要存到能滿足4%法則的金額，便可以退休了。

但隨着現代人的壽命越來越長，或者未來面對通脹壓力，4%法則備受挑戰，所以最近便有人提出改為3.3%至4%，如果把每年提取資金的百分比降至3.3%，可以有兩個做法。一是「FIRE」的數字不變，以上述例子，維持100萬美元，但每年只取的金額少於40,000美元，要降低自己的退休支出；第二種做法是增加「FIRE」數字，即增加退休儲備，例如把「FIRE」數字提升到超過120萬美元，就可以維持每年40,000美元的開支，而支取的年份就更長。

晨星的研究員把安全提款率定為3.3%至4%之間，當中考慮了債券市場收益率相對較低和股票估值相對較高等因素。而《金融自由》一書的作者Grant Sabatier和晨星個人理財總監Christine Benz都同樣指出，如果你的投資組合有餘額，並且計劃將提款延長到40或50年，那麼從較低的提款率開始會讓你成功的可能性更高。

責任編輯：區祖飛

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