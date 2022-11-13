  • 24°C
香港時間 : 20221113日 (週日) 09:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退休規劃】逾半千禧一代都想提早退休　想知退休budget要幾多？　即教你「FIRE」計算法

個人增值 09:30 2022/11/13

分享：

分享：

退休是不少「打工仔」的夢想，不過對於擁有理想的退休生活，大家可能會有不同的天馬行空想法，又或者根本未有想法。事實上，有不少國家的學者都有提出不同的退休法則，讓大家提早規劃和計算退休後需要的資金。

「FIRE」原則可預計退休所需資金

滙豐近日公布了有關2022年的中產報告，於2022年5月進行，涵蓋1043名年齡介乎24至64歲並擁有100萬港元以上流動資產的受訪者。當中指出了一眾「千禧後」對於退休年齡的看法，發現有54%的千禧受訪者希望提早退休。為提早退休，61％千禧受訪者表示會削減開支，而55％的千禧受訪者則希望透過兼職或創業來增加收入。

金融網站Millennial Money創辦人和《金融自由》一書的作者Grant Sabatier指出，對於渴望財務獨立、提早退休（Financial independence, Retire early－FIRE）的人來說，退休的資金就需要更實際和具體，而「FIRE」原則是代表退休後需要使用的資金。要計算「FIRE」的方法是將你預期每年支出的金額乘以25倍，例如，你渴望30歲退休的話，並預計每年會使用40,000美元（約31.4萬港元）的支出，那乘以25倍後即在退休前你是需要準備100萬美元。

每年提取投資組合中的「4%」作退休支出

事實上，「FIRE」原則是根據「4%規則」所產生的，所謂的4%法則，意思是退休時儲蓄的一筆錢，並用這筆錢持續投資，每年只領取總金額的4%當作生活費。假設每年的投資報酬率有4%至5%，這筆退休金就能到老都花不完。換句話說，只要存到能滿足4%法則的金額，便可以退休了。

但隨着現代人的壽命越來越長，或者未來面對通脹壓力，4%法則備受挑戰，所以最近便有人提出改為3.3%至4%，如果把每年提取資金的百分比降至3.3%，可以有兩個做法。一是「FIRE」的數字不變，以上述例子，維持100萬美元，但每年只取的金額少於40,000美元，要降低自己的退休支出；第二種做法是增加「FIRE」數字，即增加退休儲備，例如把「FIRE」數字提升到超過120萬美元，就可以維持每年40,000美元的開支，而支取的年份就更長。

晨星的研究員把安全提款率定為3.3%至4%之間，當中考慮了債券市場收益率相對較低和股票估值相對較高等因素。而《金融自由》一書的作者Grant Sabatier和晨星個人理財總監Christine Benz都同樣指出，如果你的投資組合有餘額，並且計劃將提款延長到40或50年，那麼從較低的提款率開始會讓你成功的可能性更高。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 退休理財

最新專欄文章 更多

【退休調查】超過9成受訪者低估預期壽命　 保誠：欠退休財務規劃如「大裸辭」
2022/09/27
【退休調查】超過9成受訪者低估預期壽命　 保誠：欠退休財務規劃如「大裸辭」
【退休理財】調查：港人退休被動收入偏低　退休每月平均開支按年升17%
2022/06/08
【退休理財】調查：港人退休被動收入偏低　退休每月平均開支按年升17%
【女性理財】46%香港女性認積蓄難應付退休生活　料退休後每月需2.2萬元
2022/04/29
【女性理財】46%香港女性認積蓄難應付退休生活　料退休後每月需2.2萬元
【扣稅2022】把握扣稅最後機會！　3月底前買入「扣稅三寶」
2022/03/08
【扣稅2022】把握扣稅最後機會！　3月底前買入「扣稅三寶」
【退休理財】富達推退休易基金　冀助退休人士應對長期通脹風險
2022/02/16
【退休理財】富達推退休易基金　冀助退休人士應對長期通脹風險
美元 港元 香港經濟日報 創業 兼職 股票 經濟 債券 儲蓄 退休金

下一篇文章

儲蓄永不太遲 20-50歲理財規劃應該點做？ 專家分享每個年齡段規劃建議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【品味投資】勞力士又加價！歐洲官網價平均加幅4.89%　即睇香港及歐洲官網價有咩分別！
【品味投資】勞力士又加價！歐洲官網價平均加幅4.89%　即睇香港及歐洲官網價有咩分別！
港股反彈點部署 10萬元/20萬元撈底倉 防疫放寬+減慢加息 受惠股全捕捉
港股反彈點部署 10萬元/20萬元撈底倉 防疫放寬+減慢加息 受惠股全捕捉
儲蓄永不太遲 20-50歲理財規劃應該點做？ 專家分享每個年齡段規劃建議
儲蓄永不太遲 20-50歲理財規劃應該點做？ 專家分享每個年齡段規劃建議
理財加油站 - 借稅貸做定期 一年賺息差逾4萬元 3大套利方法 各有風險利弊
借稅貸做定期 一年賺息差逾4萬元 3大套利方法 各有風險利弊
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款