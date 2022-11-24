【退休規劃】退休生活每月要有4萬元？兩大方法即知退休Budget　

54%年輕打工族想提早退休

退休是不少「打工仔」的夢想，不過對於擁有理想的退休生活，大家可能會有不同的天馬行空想法，又或者根本未有想法。事實上，有不少國家的學者都有提出不同的退休法則，讓大家提早規劃和計算退休後需要的資金。

滙豐近日公布了有關2022年的中產報告，於2022年5月進行，涵蓋1043名年齡介乎24至64歲並擁有100萬港元以上流動資產的受訪者。當中指出了一眾「千禧後」對於退休年齡的看法，發現有54%的千禧受訪者希望提早退休。為提早退休，61％千禧受訪者表示會削減開支，而55％的千禧受訪者則希望透過兼職或創業來增加收入。

最豐盛指標 每月退休預算逾4萬元

個個都提早退休，唔通個個都想退休咩？那麼究竟要儲幾多錢才可退休？根據滙豐銀行每季更新的《滙豐退休策劃指標》，這個指標將退休生活分成4種，若選取每月開支最多的一種，單身人士每月要預算為$41,080，而二人家庭則每月預算為$54,060。

不過其實這是最豐盛的開支，如果退休生活比較簡約，金額不用那麼多。

想確實有退休預算，大家可以坊間不同的「退休計算機」，計算退休生活的開支及儲蓄金額而這些計算機大部分是包含長期平均通脹，及投資的複息效應。例如，大家可以運用投委會網站的退休預算計算機，按自己的年齡、年薪、強積金結餘、其他投資、手頭現金、每月儲蓄、預期投資年回報等，計算退休生活所需及目前的儲蓄缺口。

「FIRE」4%法則可預計退休所需資金

「FIRE」的中文譯意為財務獨立、提早退休（Financial independence, Retire early－FIRE），此原則是代表退休後需要使用的資金。要計算「FIRE」的方法是將你預期每年支出的金額乘以25倍，例如，你渴望30歲退休的話，並預計每年會使用40,000美元（約31.4萬港元）的支出，那乘以25倍後即在退休前你是需要準備100萬美元。

事實上，「FIRE」原則是根據「4%規則」所產生的，所謂的4%法則，意思是退休時儲蓄的一筆錢，並用這筆錢持續投資，每年只領取總金額的4%當作生活費。假設每年的投資報酬率有4%至5%，這筆退休金就能到老都花不完。換句話說，只要存到能滿足4%法則的金額，便可以退休了。

但隨着現代人的壽命越來越長，或者未來面對通脹壓力，4%法則備受挑戰，所以最近便有人提出改為3.3%至4%，如果把每年提取資金的百分比降至3.3%，可以有兩個做法。一是「FIRE」的數字不變，以上述例子，維持100萬美元，但每年只取的金額少於40,000美元，要降低自己的退休支出；第二種做法是增加「FIRE」數字，即增加退休儲備，例如把「FIRE」數字提升到超過120萬美元，就可以維持每年40,000美元的開支，而支取的年份就更長。



責任編輯：區祖飛

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