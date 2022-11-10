撈底靠ETF要留意 「指數基金之父」不建議的4種ETF投資方法

近日各大股市都有反彈的趨勢，雖然後市仍然未明朗，但如果想較低成本及低風險地撈底，買ETF或是好選擇。然而，ETF五花八門，容易令人眼花撩亂，況且ETF並非都是低風險，也有一些ETF的啤打其實頗高。本文歸納「指數基金之父」John Bogle的4項建議，提醒大家買ETF要留意的事。

投資ETF不要做的事

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低收費、低門檻是ETF原意

這類把收費相關列做第一點，因為這是最重要的一環。ETF的出現是對基金業的一種控訴，ETF原意是讓普通人也可以低門檻、低收費地買入基金，並達到長期投資的成效，因此收費低是至關重要。其實業界也在不停研究如何降低ETF成本，從而減低收費，香港政府也豁免ETF的印花稅及部分費用，以促使業界降低收費。目前盈富基金（02800）的全年開支大約在0.1%，未來還有機會降低。但由於規模問題，大部分香港上市的ETF，收費就難達到這麼低的水平。

不墮進主動選股的陷阱

第二及第三點所談的，都是主動與被動的問題。請謹記投資ETF的原意是讓你被動地追蹤某一市場，如果當中又涉及主動挑股/挑市場的行為，可能就和原意相違背。事實上，過往確有不少人犯了這個錯誤，例如早年部分新興市場表現佳，發行商就推出相關市場的ETF，散戶蜂湧買入後，又在該市場下跌時沽出。這就和買一般股票無異，失卻長期追蹤的精神。

行業型ETF 集中投資風險

至於第四點，可能是最多人商榷的一點，尤其近年行業ETF盈行，例如近年隨着新經濟股炒起，港股便出現了許多半導體、新能源、科網主題等等的ETF。但在John Bogle原意中，只有追蹤大盤指數的才是理想的指數投資。誠然，這類ETF的興起讓ETF市場獲得更多關注，但卻衍生了風險集中的問題，若個別行業整體被拋售，相關行業ETF就會比整體大市更波動。

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