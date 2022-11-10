建行亞洲信用卡簽賬兩大獎賞 享本地高達$2400及海外3%現金回贈

適逢雙11及黑五購物狂歡節，加上各個國家陸續開放旅遊，中國建設銀行（亞洲）推出「冬日簽賬獎賞計劃」及「海外簽賬獎賞計劃」，用建行亞洲信用卡簽賬達指定金額，可享本地簽賬高達2400元現金回贈及海外簽賬3%現金回贈。



獎賞一：「冬日簽賬獎賞計劃」

即日起至2023年1月31日，憑同一建行（亞洲）信用卡於2022年11月、12月及2023年1月每月累積合資格零售簽賬及或現金透支達5,000元或以上，每位信用卡會員於每月可獲 200元現金回贈。每月累積合資格簽賬達15,000元或以上，可於每月獲800元現金回贈，3個月合共最多可獲2,400元現金回贈。

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獎賞期分為三個階段：

第一階段：2022年11月1日至2022年11月30日

第二階段:2022年12月1日至2022年12月31日

第三階段：2023年1月1日至2023年1月31日



因每個月獎賞可分開計算，所以越早參加越著數。例如，在11月簽賬達5,000元，即可獲得200元現金回贈，若12月再簽賬5,000元，又可再獲200元回贈，若在1月再簽賬5,000元，又可再獲200元現金回贈。即如果從11月開始參與計劃，將會獲得三個月的現金回贈，根據以上例子，即一共可獲贈600元現金回贈。



獎賞二：「海外簽賬獎賞計劃」

由即日起至2023年2月28日，憑任何建行（亞洲）信用卡作海外簽賬兼享3%現金回贈，每位參與者在整個推廣期最多可獲400元現金回贈。



獎賞一及獎賞二簽賬攻略

如何以同一信用卡簽賬賺盡高達2,400元現金回贈及海外簽賬兼享3%現金回贈？

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