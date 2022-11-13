  • 27°C
香港時間 : 20221113日 (週日) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本好去處】日本銀杏季節11月下旬開催　推介關西地區5大人氣黃葉景點

精明消費 15:00 2022/11/13

分享：

分享：

闊別幾年，今年日本的銀杏季節終於可以親眼欣賞了！關西的京都、大阪、奈良都有壯麗的銀杏風景，以下推薦當中5個關西地區人氣銀杏景點，為11月下旬即將開始的銀杏花期做好準備！

1. 京都 ─ 西本願寺

位於西本願寺內有一座被稱為「逆向銀杏」（逆さ銀杏）、樹齡400年的巨大銀杏木，因其生長方向與一般銀杏相反，樹枝像根部一樣向外延伸，彷彿要撑起整片天空般。除造型特殊外，還有一個傳說：有一次西本願寺發生了火災，這棵銀杏樹竟噴出水來滅火，解救了寺廟的危機，因此又被稱作「灑水銀杏」（水吹き銀杏），非常傳奇。

2. 京都 ─ 東本願寺

距京都車站7分鐘路程的東本願寺，是擁有超過400年歷史的名寺，但在江戶時代曾4次遭受祝融之災，目前的主體為明治時期建成。即使寺院命運多舛，但秋季時金黃色的銀杏大道將整個寺院粧點得華美而雅致，從古迹中微微探出頭來的銀杏木，洋溢着滿滿詩意。

3. 京都 ─ 京都御苑

京都御苑在過去是皇室貴族的御用地，如今已成為京都居民們日常生活中可自由使用的休憩之地。公園佔地約65公頃，不僅保留了許多歷史古迹，亦種植了超過500種植物。秋天時除楓葉正紅，乾御門附近的一株大銀杏亦依期燦爛綻放，紅黃錯落的樹葉配上苑內古樸的小橋湖泊，寫意悠閒。

4. 大阪 ─ 大阪城公園

凡到大阪旅遊的人，不管對歷史有沒有興趣，相信都會選擇到大阪城公園走一趟。因為撇除歷史背景，大阪城公園絕對能滿足想要單純欣賞美景、打卡呃like的人。秋季時，公園東側有一條長約1公里的銀杏大道，走在其中，不僅可以感受到腳下的銀杏葉如地毯的鬆軟觸感，視野所及之處更是令人神往的一片澄黃。而且在銀杏葉襯托下的天守閣，更是遊客不能錯過的必拍風景照。

5. 奈良 ─ 春日大社

位於奈良公園東邊的春日大社，是一座歷史悠久的千年神社。朱紅色的建築被葱鬱的樹木包圍，一到秋天，則成為紅黃交錯的童話世界。春日大社位於奈良公園中，保留了神社的莊嚴肅穆，更有著名且不怕生的奈良鹿，想拍攝出只此一家的銀杏打卡相，必遊之選！

作者：王嵐

責任編輯：張頌婷

【原文：日本賞銀杏期11月下旬開催 關西地區5個人氣黃葉景點推介（收費文章）】

【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【好去處】米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單
今日
【好去處】米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單
【雙11優惠2022】NARS雙11網購低至7折　美粧產品限時Black Friday禮遇
今日
【雙11優惠2022】NARS雙11網購低至7折　美粧產品限時Black Friday禮遇
旺角懷舊風新餐廳 重塑港式地道小食
2022/11/12
旺角懷舊風新餐廳 重塑港式地道小食
【日本好去處】東京迪士尼海洋11月推全新夜間表演　燈光投影特效+煙花
2022/11/12
【日本好去處】東京迪士尼海洋11月推全新夜間表演　燈光投影特效+煙花
Logitech 11月周年感謝祭 閃購折上折優惠低至6折
2022/11/12
Logitech 11月周年感謝祭 閃購折上折優惠低至6折
機票 樹木 公園 好去處 奈良 京都 日本 大阪

下一篇文章

【好去處】米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月11日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月11日）
【日本好去處】東京迪士尼海洋11月推全新夜間表演　燈光投影特效+煙花
【日本好去處】東京迪士尼海洋11月推全新夜間表演　燈光投影特效+煙花
【好去處】帝景酒店麗都軒滋潤養生宴　歎花膠湯八寶乳鴿新疆棗皇糕　每位$288
【好去處】帝景酒店麗都軒滋潤養生宴　歎花膠湯八寶乳鴿新疆棗皇糕　每位$288
旺角懷舊風新餐廳 重塑港式地道小食
旺角懷舊風新餐廳 重塑港式地道小食
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
Logitech 11月周年感謝祭 閃購折上折優惠低至6折
Logitech 11月周年感謝祭 閃購折上折優惠低至6折
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款