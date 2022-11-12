旺角懷舊風新餐廳 重塑港式地道小食

香港人近年喜歡玩本土文化及集體回憶，旺角新餐廳Bite by Bite（小點角落）便以港式地道小食及甜品做主打，還加入令人充滿驚喜的創意。裝潢充滿文青風味，打卡位處處，故此很快已成為旺角區的人氣食店。

餐廳佔地超過1,200平方呎，樓高兩層，面積相當寬敞。室內設計意念來自香港的懷舊公園和遊樂場，設計師運用充滿活力和繽紛的色彩，設計出一系列以遊樂設施為藍本的裝潢和打卡位，如管道滑梯造型的燈飾、以「馬騮架」做靈感的方格牆身，以及貌似「氹氹轉」外形的餐桌，讓食客重拾兒時的回憶。

環境充滿玩味，菜式亦貫徹主題。餐廳以甜品、小食和飲品為主打，更分為4大類，包括隨性DIY、甜點相綴、新舊小吃和手藝小調。當中的隨性DIY最特別，可親手製作與別不同的美食，發揮食客的創意。如堂弄豆腐花（108元），侍應會在客人面前將豆漿撞入預先準備好的石膏粉和生粉水製成豆腐花。靜待10分後，食客可根據喜好混合桂花冰糖、黑糖薑燕麥或香片桂圓3款糖水，隨後加入蜜紅豆薏仁、手工小圓子和炸豆腐皮等配料。手工小圓子是用木薯粉及片粟粉製成，有紅、黃、藍及綠4種不同口味選擇，不含人造色素，每日會隨機製作兩款。

另外，還有賣相充滿藝術感的雞蛋仔101畫室，以油畫調色盤形式上菜，盤上的「顏料」分別是以61%法國朱古力、四川辣椒和花椒製成的麻辣朱古力醬，以及自家製的雜莓醬、檸檬醬及海鹽焦糖等，配合加入了馬蘇里拉（Mozzarella）、車打（Cheddar），和巴馬臣（Parmesan）芝士製成的三重芝士雞蛋仔，中和醬料的甜膩感，嶄新配搭帶來味覺衝擊，讓人吃個不停。

變奏懷舊小食

至於新舊小吃類別，是把港式小食糅合不同國家的元素，如瑪莎拉咖喱魚蛋配手抓餅（58元），咖喱魚蛋是歷久常新的港式街頭小吃，餐廳使用蒜、薑、番茄、洋葱、芫荽粉、小茴粉、小荳蔻、丁香、肉桂、辣椒粉及咖喱粉等製成瑪莎拉醬，用來製作咖喱魚蛋，充滿印度風味，配上手抓餅一起食，十分過癮。還有墨西哥芝士脆魚皮伴牛油果醬酸忌廉及番茄莎莎（88元），以香脆魚皮代替墨西哥玉米片，伴以牛油果醬、酸忌廉及番茄莎莎，香脆又惹味。花膠碗仔翅蒟蒻麵伴炸紫菜（68元）同樣令人有驚喜，新西蘭鱈魚膠加入木耳絲、冬菇、雞絲和雞湯成為湯底，再以純素蒟蒻麵取代粉絲，吃時配上即炸紫菜天婦羅，口感一流。

甜品亦創意十足，包括麻辣朱古力梳乎餅（118元），將蛋香十足的梳乎厘製成班戟形狀，伴以自家製麻辣朱古力醬、海鹽芝士奶蓋及朱古力意式雪糕，入口軟綿，每一口都滋味十足。大廚還重新演繹傳統港式糖水，包括以美國合桃製作，配合桃酥及奶酥同吃的生磨合桃露；加入竹炭糖黑芝麻及豆腐同吃的豆腐凍芝麻糊，香甜美味。餐廳的創意也體現在飲品之中，如麻辣S,MORE特飲，以麻辣朱古力、橙汁、龍舌蘭蜜及自家製棉花糖調製而成，極具特色。

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Bite by Bite（小點角落） 地址：旺角白布街22號藝興大廈地下4號舖

電話：3709 8250

營業時間：周一至周四 12nn-10pm ，周五至周日12nn-11pm

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：1,200呎旺角新餐廳 重塑港式地道小食 （收費文章）】

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