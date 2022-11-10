每10人就有1個患糖尿病 患者可否買醫療保？

糖尿病是常見的慢性疾病，根據醫管局統計，目前本港約有70萬名糖尿病病人，相當於每10名港人便有1人患糖尿病。假如血糖水平長期偏高，或會影響身體器官功能，併發「糖尿腎」、「糖尿眼」，甚至中風等，因此，及早確診及適當治療非常重要。糖尿病雖然暫時未能根治，但可以透過藥物及均衡飲食等控制病情。另外，原來現時市場上亦有專為糖尿病人而設的保險。

甚麼是糖尿病？

糖尿病是身體代謝失調導致的疾病。碳水化合物經消化後會變成葡萄糖，經小腸吸收並進入血液循環系統，成為血糖。正常情況下，胰臟會分泌胰島素，協助血糖進入身體細胞。假如胰島素分泌不足，或身體無法運用胰島素，血糖便會上升。

根據世界衞生組織的準則，空腹（即8小時內沒有進食）的血糖水平超過7 mmol/L，或餐後兩小時的血糖水平超過11.1 mmol/L，便屬於糖尿病。假如血糖高於正常水平，但未達到確診標準，會被視為糖尿病前期，這類病人同樣需要定期檢查，監察情況。

糖尿病的成因是甚麼？

糖尿病可依據成因分為四類，當中以2型糖尿病最為常見，佔全部病例超過九成。

糖尿病類型及成因

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糖尿病有甚麼病徵？如何斷症？

糖尿病初期病徵不明顯，部份病人會經常感到口渴、尿頻、體重下降、容易疲倦、視力模糊、皮膚痕癢及傷口不易癒合等。不過，亦有部份病人沒有上述症狀，甚至出現併發症時，才驚覺患上糖尿病。

定期檢查有助及早斷症，主要的測試方式包括：

1. 空腹血糖測試：病人在午夜後禁食，翌日早晨抽血驗血糖

2. 口服葡萄糖耐量測試：先檢查病人空腹時的血糖水平，隨後病人飲用75克葡萄糖，隔2小時再抽血檢驗，觀察血糖水平升降

如何治療糖尿病？會引致併發症嗎？

糖尿病暫時未能根治，但可以透過飲食和藥物控制病情：

1. 飲食治療：維持均衡飲食，定時定量、少食多餐、避免進食高糖或含有添加糖的食物、避免過量飲酒等，均有助穩定血糖

2. 口服降血糖藥：醫生會根據病人身體狀況，處方不同功效的藥物，例如刺激胰臟細胞分泌胰島素、增加身體對胰島素的敏感度，或減慢小腸吸收葡萄糖等。

3. 胰島素注射：模仿正常人胰島素分泌，以控制血糖。這種治療方法會用於1型糖尿病病人，以及已用口服藥但仍未能控制血糖水平的2型糖尿病病人。胰島素也分速效和長效等多種類別，須由醫生處方，病人經訓練後可自行注射。

假如未能妥善控制病情，血糖水平長期偏高及不穩定，會令血管和神經系統受損，進而影響身體器官功能，引致腦血管病如中風、視網膜病變、白內障、冠心病、心臟衰竭、腎功能衰竭、肢體潰瘍等併發症。如下肢潰瘍感染且未能痊癒，可能需要截除下肢。此外，糖尿病亦可能導致急性血糖過低或過高。

如何預防糖尿病？

健康的生活習慣有助預防糖尿病，包括：

1.均衡飲食，以低脂、低糖、低鹽及高纖為目標

2.每星期最少五天運動30分鐘或以上

3.保持理想體重，亞洲人的理想體重指標（BMI）是18.5至22.9

患有高血壓、高血脂、肥胖（即BMI超過23）、45歲以上、直系親屬有糖尿病史等，均屬於「高危一族」。另有研究顯示，曾患妊娠糖尿病的婦女，日後患2型糖尿病的機會較高，因此，即使產後已痊癒，也應注重均衡飲食。

糖尿病病人能否購買醫療保險？

一如不少慢性病患者，糖尿病人過往較難購買醫療保險，幸而，近年不少保險公司陸續放寬糖尿病的投保限制，包括危疾保險及醫療保險，但有關併發症仍然會被列為不保事項，例如失明、心臟病、腎衰竭等等。

有公司亦推出專為糖尿病人而設的醫療及危疾保險計劃，例如YF Life萬通保險「首選糖尿保」主力保障糖尿病相關的嚴重疾病，包括失明、冠狀動脈手術、心臟病、臀衰竭、中風、斷肢。Cigna信諾糖路同行醫療保則讓患有1型或2型糖尿病或糖尿病前期的受保人提供住院醫療保障。

【文章來源：10Life；原題：【糖尿病】每10人就有1個中招 有無辦法控制？患者可否買保險？】

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