高息定期每日更新 本周逾13銀行加息 永隆東亞4.7厘 工銀信銀4.6厘

本網每日為你更新最即時的定期存款資訊。本周至今已有逾13銀行調升定期存款年利率，無論港元美元皆有調整，一律向上加。例如招商永隆及東亞銀行加至最高4.7厘，工銀亞洲加至最高4.6厘，虛擬銀行如livi bank及富融銀行都有調整，詳情如下︰

本周逾13銀行加存息

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除上述銀行外，本周滙豐及渣打都有加息，詳見【4大銀行定期大比併】。

平安壹賬通銀行也在本周推出新客戶優惠，最高5.5厘，暫為全城最高，詳見【定期邊間好 ─ 5厘篇】

工銀信銀最高4.6厘 富融6個月4.28厘虛銀最高

最新有工銀亞洲把12個月港元定期加至最高4.6厘，但需為「理財金」客戶的同時，起存額要300萬元，並且要在網上開立。不過其他客戶、起存額5萬元或以上，年利率也有4.45厘。

信銀國際的12個月定期維持在4.6厘，而6個月及3個月定期，則分別加至4.5厘及4.4厘。

虛擬銀行連環出招，富融銀行把6個月定期加至4.28厘，且撤走50萬元的存款要求，改為不設最低存款額。而4.28厘在虛銀的6個月定期中，是最高年息的。

招商永隆4.7厘 需存500萬及24個月

招商永隆加存息至最高4.7厘，但需存最少500萬元及24個月，條件不低。其12個月定期則加至最高4.6厘，起存額也要500萬元。不過，上述存期如果入場費只有1萬元或50萬元，也分別有4.4厘至4.6厘，算是不錯。

創興大手加息 6個月4.6厘

上述銀行中，值得一提是創興，本周大手加息，6個月加至4.6厘，算是行業中較高水平；3個月由3厘多的水平大幅加至4.1厘。

livi bank新設24個月存期

虛銀搶奪存款，越搶越長期，繼匯立後，livi bank也推出24個月存期，年利率為4.5厘，起存額要20萬元，以此金額計算，兩年共賺息1.8萬元。

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