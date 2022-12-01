高息定期存款每日更新 恒生4.39厘打響12月頭炮 本周5銀行加息 星展1星期10厘有3大條件

本網每日為你更新最即時的定期存款資訊。臨近年底，銀行積極搶奪短期資金以準備年結，星展銀行推1星期10厘的高息優惠，適用於港元及美元定期，起存額為50萬港元。但要賺這個快錢，有以下3大條件︰

優惠只適用於星展豐盛理財戶口，而該戶口的門檻為於該行有100萬元存款；

需完成合資格投資交易，例如認購股票掛鈎產品等；

上述投資交易需於分行完成。

本周銀行表現謹慎，暫時僅5銀行加存息。恒生今日把3及6個月存期的年利率都上調，天星銀行亦在同日有變動，最高加至4.4厘。另外，大新銀行早前把港元定期也加至5厘以上，南商加至最高4.85厘，花旗銀行最新把給予私人客戶/Citigold新客戶的定期存款年利率優惠，由4.5厘加至4.6厘。不過，該行同時把現有客戶的年利率大減，見下圖。

近期調整定期存款利息的銀行（部分）

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年關將至 銀行猛加2-3個月存息

年關將至，大型銀行也要更多儲備。恒生最新把3個月及6個月存期，分別加至4.29厘及4.39厘，客戶需於網上開立。至於恒生給予特選客戶的4.5厘於昨日到期，該行可能快將有新消息。

更多關於3個月存期的詳情，請參閱【港元定期3個月最高5厘 6間銀行4.5厘以上 低門檻最高4.75厘（11月30日更新）】

花旗4.6厘搶新客 但現有客戶息率大減

花旗銀行最新把給予私人銀行/Citigold新客戶的3個月港元與美元定存加至4.6厘，但同時要持有指定產品結餘。而且另一方面，該行把給予現有客戶的港元定期年利率大幅削減，例如12個月年利率減至2.8厘，6個月減至2.56厘，與目前其他銀行普遍在4-5厘有頗大差別。

大新銀行的定期存款年利率每日都波動有變，最新把港元加至5.1厘，起存額20萬元也有5厘。而該行的美元定期存款更高見5.3厘，詳見【定期存款 ─ 5厘篇︰大新銀行最高5.3厘 最少6銀行5厘或以上】

創興追上5厘水平

創興銀行上周大加3個月存期的年息後，本周將把12個月存期加至最高5.05厘，條件是50萬元，但有個好處是不論新舊資金，不過需於網上開立。如果是新資金於分行開立，12個月存期則為5厘，6個月及3個月存期，也分別加至4.8厘及4.7厘。

另一邊廂，建行亞洲把全新「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶的新資金優惠，由最高5厘加至5.1厘年利率，存期為12個月，3個月也加至4.8厘。如果是現有「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶，則要最少300萬元才有12個月5厘。

虛銀連環加息 WeLab Bank最高5厘

虛擬銀行本月連環出招，WeLab Bank新增15個月存期，年利率為5厘，該行的定期存款入場費只10元，是目前5厘水平當中最低門檻。

富融銀行則把12個月及6個月存期的年利率加至4.5厘，不設最低存款額要求。

livi bank則調升3個月、4個月及6個月存期的年利率，6個月加至最高4.6厘，為虛銀之中最高，以起存額20萬元計算，半年賺息4600元。3個月及4個月的年利率，亦分別加至4厘及4.4厘。livi bank早前也推出24個月存期，年利率為4.5厘，起存額要20萬元，以此金額計算，兩年共賺息1.8萬元。

東亞新客戶4.9厘 需存50萬元

東亞銀行推出新優惠，「顯卓理財」新客戶首50萬元的12個月定期年利率達4.9厘，一年賺息2.45萬元。6個月及3個月定期，亦分別有年利率4.7厘及4.5厘。

信銀交銀4.8厘門檻低

交銀香港的12個月4.8厘，起存額為2萬元，個人客戶在電子渠道開立便可。該行最高年息的則為6個月4.85厘，但需為理財客戶的100萬元網上新資金。

信銀國際則把12個月定期加至4.8厘，6個月及3個月分別也有4.7及4.4厘，而入場門檻低，只需1萬元新資金於網上開立。

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