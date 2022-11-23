高息定期存款每日更新 建行3個月5厘 本周逾6銀行加息 創興5.05厘不論新舊資金

本網每日為你更新最即時的定期存款資訊。來到11月下旬，臨近年底，銀行積極搶奪短期資金以準備年結，恒生銀行的3個月存期升破4厘，建行亞洲3個月定期更升至5厘，是此存期的全城最高。而且不少銀行近日新增2個月存期，最高也見4厘。更多銀行加入「5厘俱樂部」，繼上周匯立銀行（WeLab Bank）及建行亞洲雙雙加入5厘大關後，本周創興銀行也大手加存息至最高5.05厘，不限新舊資金，起存額為50萬元，一年賺息25,250元。

11月調整定期存款利息的銀行（部分）

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滙豐上周把定期年利率加至最高4.3厘，發鈔行之中最高，而中銀香港最新加至最高4.1厘，12個月、6個月及3個月存期，都與HSBC One看齊。4間大型銀行的比較，詳見【4大銀行定期邊間好？】

年關將至 銀行猛加2-3個月存息

年關將至，大型銀行也要更多儲備。建行亞洲把3個月存期的年利率加至5厘，是此存期中全城最高，但條件不低，需為全新客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」戶口並以新資金開立。而現有客戶的3個月存期利息亦一律上調至最高4.7厘，視乎不同起存額。

恒生銀行亦再加3個月存期的年利率，由3.95厘加至4.05厘，6個月存期也加至4.15厘。如果是特選客戶，恒生至本月底前提供6個月4.5厘年利率，是4大行之中最高。

與此同時，近日越來越多銀行推出2個月存期的定期優惠，相信是準備年結。南商最新推出「短檔期快閃定期存款」，2個月存期年利率4厘，1個月也有3.4厘，起存額為10萬元新資金，但要到分行開立。若存10萬元，2個月賺息667元。

如上圖所示，大眾銀行、中銀香港、創興及工銀亞洲也有推2個月存期，年利率有3厘或以上。

創興追上5厘水平

創興銀行上周大加3個月存期的年息後，本周將把12個月存期加至最高5.05厘，條件是50萬元，但有個好處是不論新舊資金，不過需於網上開立。如果是新資金於分行開立，12個月存期則為5厘，6個月及3個月存期，也分別加至4.8厘及4.7厘。

另一邊廂，建行亞洲把全新「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶的新資金優惠，由最高5厘加至5.1厘年利率，存期為12個月，3個月也加至4.8厘。如果是現有「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶，則要最少300萬元才有12個月5厘。

虛銀連環加息 WeLab Bank最高5厘

虛擬銀行本月連環出招，WeLab Bank新增15個月存期，年利率為5厘，該行的定期存款入場費只10元，是目前5厘水平當中最低門檻。

平安壹賬通銀行早前推出新客戶優惠，最高5.5厘，暫為全城最高的港元長息，但要小心一個條款，詳見【定期邊間好 ─ 5厘篇】

富融銀行則把12個月及6個月存期的年利率加至4.5厘，不設最低存款額要求。

livi bank則調升3個月、4個月及6個月存期的年利率，6個月加至最高4.6厘，為虛銀之中最高，以起存額20萬元計算，半年賺息4600元。3個月及4個月的年利率，亦分別加至4厘及4.4厘。livi bank早前也推出24個月存期，年利率為4.5厘，起存額要20萬元，以此金額計算，兩年共賺息1.8萬元。

東亞新客戶4.9厘 需存50萬元

東亞銀行推出新優惠，「顯卓理財」新客戶首50萬元的12個月定期年利率達4.9厘，一年賺息2.45萬元。6個月及3個月定期，亦分別有年利率4.7厘及4.5厘。

信銀交銀4.8厘門檻低

交銀香港的12個月4.8厘，起存額為2萬元，個人客戶在電子渠道開立便可。該行最高年息的則為6個月4.85厘，但需為理財客戶的100萬元網上新資金。

信銀國際則把12個月定期加至4.8厘，6個月及3個月分別也有4.7及4.6厘，而入場門檻低，只需1萬元新資金於網上開立。

招商永隆、大新、大眾銀行4.7厘

招商永隆加存息至最高4.7厘，但需存最少500萬元及24個月，條件不低。其12個月定期則加至最高4.6厘，起存額也要500萬元。不過，上述存期如果入場費只有1萬元或50萬元，也分別有4.4厘至4.6厘，算是不錯。

大眾銀行連日加息，目前最高4.7厘，存期為12個月，起存額50萬元。該行的2個月存期為3.8厘，是目前港元2個月之中最高息，不過有提供2個月存期優惠的銀行不多。

此前減息的大新銀行也重新加息，最高4.7厘，存期為12個月，起存額要100萬元。

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