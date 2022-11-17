港元定期每日更新 華僑永亨延長5厘優惠期 本周暫8銀行加息 滙豐4.3厘

本網每日為你更新最即時的定期存款資訊。11月至今幾乎所有銀行都調整過定期存款年利率，本周首兩日，最少8家銀行再加息。滙豐加至4.3厘，發鈔行最高；星展及南商最高4.5厘，但兩者的入場費大相逕庭，星展的12個月4.5厘，僅需5萬元，但南商要500萬元。建行亞洲加入5厘大關，不過入場門檻頗高；華僑永亨也延續其最高5厘的港元定期優惠。詳情如下︰

11月調整定期存款利息的銀行（部分）

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

滙豐把定期年利率加至最高4.3厘，發鈔行之中最高，連HSBC One客戶也有4.1厘，4間大型銀行的比較，詳見【4大銀行定期邊間好？】

華僑永亨延長5厘優惠期

華僑永亨最高5厘的優惠原於上周到期，但該行決定延長至另行公布，但名額有限，先到先得。年利率為12個月5厘、6個月4.5厘、3個月4厘，是目前少數年利率達5厘的銀行。但優惠只適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶或現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」，起存額20萬元。若是全新成為「華僑永亨宏富理財」客戶，則要100萬元。

建行追上5厘水平

建行亞洲有12個月5厘年利率，3個月也加至4.8厘，不過門檻高，需為全新「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶並以港元新資金開立，而這兩種理財戶口要求日均結餘最低500萬元及100萬元。如果是現有「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶，則要最少500萬元（分行開立）或800萬元才有12個月4.9厘。

信銀4.8厘門檻低

信銀國際則把12個月定期加至4.8厘，6個月及3個月分別也有4.7及4.6厘，而入場門檻低，只需1萬元新資金於網上開立。

東亞新客戶4.9厘 需存50萬元

東亞銀行推出新優惠，「顯卓理財」新客戶首50萬元的12個月定期年利率達4.9厘，一年賺息2.45萬元。6個月及3個月定期，亦分別有年利率4.7厘及4.5厘。

招商永隆及大眾銀行4.7厘

招商永隆加存息至最高4.7厘，但需存最少500萬元及24個月，條件不低。其12個月定期則加至最高4.6厘，起存額也要500萬元。不過，上述存期如果入場費只有1萬元或50萬元，也分別有4.4厘至4.6厘，算是不錯。

大眾銀行連日加息，目前最高4.7厘，存期為12個月，起存額50萬元。該行的2個月存期為3.8厘，是目前港元2個月之中最高息，不過有提供2個月存期優惠的銀行不多。

創興大手加息 6個月4.6厘

上述銀行中，值得一提是創興，本月大手加息，6個月加至4.6厘，算是行業中較高水平；3個月由3厘多的水平大幅加至4.1厘。

富融6個月4.28厘虛銀最高

虛擬銀行連環出招，富融銀行把6個月定期加至4.28厘，且撤走50萬元的存款要求，改為不設最低存款額。而4.28厘在虛銀的6個月定期中，是最高年息的。

虛銀搶奪存款，越搶越長期，繼匯立後，livi bank也推出24個月存期，年利率為4.5厘，起存額要20萬元，以此金額計算，兩年共賺息1.8萬元。

平安壹賬通銀行也推出新客戶優惠，最高5.5厘，暫為全城最高，詳見【定期邊間好 ─ 5厘篇】

本周多間虛銀都有加存息，除PAOB、livi、富融外，較少調整的天星銀行也加存息，最高為12個月存期4.2厘。天星也加至4厘以上後，現時大部分銀行都已處於4至5厘的水平。

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料