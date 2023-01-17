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港元定期存款2023 滙豐做定存賺$2,000現金獎賞 恒生續期資金4.68厘 比新資金更高息？

收息攻略 10:51 2023/01/17

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本網每日更新高息定期。滙豐及恒生在本周都進一步下調存息，滙豐降至最高4.2厘，最新尚玉客戶的網上新資金減至最高4.2厘，適用於12個月及6個月存期；3個月存期減至4厘。減息後港元存息比美元低。恒生銀行則下調新資金優惠至最高4.3厘（特選客戶）及4.2厘（Signature優卓理財客戶），都是限網上新資金。但特選客戶若於網上為即將到期之定期存款成功辦理續期，3個月及6個月存期年利率都維持4.68厘，即續期資金比新資金高息。

要取得2000元獎賞  需存200萬元
滙豐更宣布即日起至2023年2月16日，開立3個月港元新資金定期存款可享優惠年利率，如單一定期存款金額達港幣500,000元或以上，更可享額外高達港幣2,000元現⾦獎賞。

不過，條款列明，這優惠不但限定於3個月港幣定存（現為4厘），且存款金額每累積50萬港元才有500元現金獎賞。單一定存交易最多2000元現金獎賞，意味要存200萬元才能取盡此優惠。如200萬元存3個月，基本利息2萬元的基礎下再加2000元獎賞，相當於總年利率有4.4厘。

最新存息變動

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富邦永亨南商均撤5厘高息  最後的5厘還有哪一間？
華僑永亨撤走5厘高息，另推288天存期，最高4.68厘，起存額為20萬元新資金，但如果非宏富理財客戶就要50萬元，且最高年利率為4.38厘。以20萬元計，288天4.68厘，實際賺息有約7385元。

富邦也在本周減存息，本來最高5.1厘減至4.9厘，是12個月存期，起存額20萬元，但要經手機APP以新資金開立。其餘存期均減息最少0.2厘。如果是現有資金，起存額維持100萬元，最高年利率也減至4.8厘（12個月），同樣要以手機銀行開立。

南商的5厘優惠已到期，最新連「智優惠」優惠都減了息，12個月港元定期目前最高為4.6厘。

還有哪一間銀行有5厘高息？如果不計財務公司，銀行之中已無港元定期長息達5厘，除非是超短存期，例如恒生存1星期有10.9厘，但這些優惠不適合長期儲蓄之用。

反而美元定期存款尚有兩間達5厘高息，花旗的3個月美元定存維持5.28厘，優惠做到本周六（1月21日），需為花旗私人客戶或Citigold新客戶，且需持有指定產品結存。同一優惠如果是港元，則為3個月4.88厘。

富邦美元存息維持最高5.1厘不變，需為3萬美元新資金，存期為12個月。

另外，東亞銀行雖未達5厘，但其顯卓理財新客戶優惠，新客戶首50萬元資金存6個月，年利率為4.8厘，3個月存期為4.45厘。全新至尊理財客戶亦有同樣年利率，適用於2萬元至30萬元的存款。

定存5厘年息已見頂？

明年美國加息勢將進一步放緩，銀行近期集中加短存期的年利率，部分更把長存期的年利率下調，甚至有些銀行更是全面減息，以致近日減存息的銀行多達10間。

5厘年息是否已經見頂？有業內人士指，由於過去半年的定期存款息升得過急，與貸款利息相差太遠，銀行息差會受壓，因此難以持續，踏入2023年可能還會再減。另有業內人士指，目前走勢似美息，明年還會輕微再加，但加幅會很輕微，過去半年的急升情況難以再現。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，「定期存款5厘已經差不多（見頂）」，他指出，本港拆息會在明年農曆新年後回落，之後美國還可能會加息2次，所以港息仍會跟隨美息上升，但如無意外便會在美國最後一次加息前的一個月或兩星期，開始回落。

1個月Hibor（香港銀行同業拆息）早前一度突破5厘，最近又回落至約4.7厘，林俊泓指，明年最多升至5.3-5.5厘便已見頂。

不過，除Hibor之外，銀行的定期存款年利率仍要視乎很多其他因素，包括銀行的其他資金成本、營運策略等等。

撰文︰廖毅然

 

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