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港元定期存款2023 4大銀行比併 短存最高18厘 長息4.3厘 美元比港元高息

收息攻略 11:33 2023/01/19

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本網每日更新高息定期。4間大型銀行的年利率雖有下降趨勢，但目前長息仍守住4厘，且出現以下兩大特點︰1)長息而言，美元定存比港元高息；2)短息有上升趨勢，有大行更驚現1星期18厘高息。以下為4間大型銀行的存息比較，涵蓋長中短存期，港元及美元都有︰

4大銀行存息大比併

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中銀18厘存1星期  限派發/收取電子利是客戶
上圖可見，短息驚現最高18厘，屬中銀香港的1星期港元存款，但設存款上限10萬元，且有獨特條件，客戶經 BoC Pay 或中銀手機銀行派發或收取電子利是，然後可於2023年2月10日至28日期間，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」開立這18厘定存。

如果不計這電子利是優惠，目前恒生及滙豐的1星期港元存款，分別有10.9厘及10厘，但適用於指定理財客戶的兌換資金。

1個月存期則是滙豐最高，港元美元都有4厘，但只限尚玉客戶的兌換資金。

12/6/3個月存期  美元息均高於港元息 

無論12個月、6個月或3個月存期，上圖可見，美元定存息都高於港元。例如12個月最高是滙豐的4.3厘美元存息，港元則是4.2厘；6個月存期方面，恒生特選客戶網上新資金是4.3厘，同一條件及存期，美元為4.5厘；3個月存期方面，也是恒生的特選客戶網上新資金較高，美元為4.4厘，港元為4.1厘。

滙豐存200萬元  有2000元現金獎賞
滙豐更宣布即日起至2023年2月16日，開立3個月港元新資金定期存款可享優惠年利率，如單一定期存款金額達港幣500,000元或以上，更可享額外高達港幣2,000元現⾦獎賞。

不過，條款列明，這優惠不但限定於3個月港幣定存（現為4厘），且存款金額每累積50萬港元才有500元現金獎賞。單一定存交易最多2000元現金獎賞，意味要存200萬元才能取盡此優惠。如200萬元存3個月，基本利息2萬元的基礎下再加2000元獎賞，相當於總年利率有4.4厘。

富邦一周兩減  中小行撤走5厘高息
一向是存息龍頭的富邦銀行及南洋商業銀行，本周都相繼下調港元定期存款年利率，撤走5厘高息。而富邦更是一周兩度減息，同時把新資金的起存額由20萬元加至50萬元。目前最高年利率為4.6厘，屬12個月存期，以50萬元計，一年賺息2.3萬元。以下是幾間存息龍頭行的最新變動︰

銀行撤走5厘高息

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富邦永亨南商均撤5厘高息  最後的5厘還有哪一間？
華僑永亨撤走5厘高息，另推288天存期，最高4.68厘，起存額為20萬元新資金，但如果非宏富理財客戶就要50萬元，且最高年利率為4.38厘。以20萬元計，288天4.68厘，實際賺息有約7385元。

富邦也在本周減存息，本來最高5.1厘減至4.9厘後，再進一步減至4.6厘，為12個月存期，起存額50萬元，但要經手機APP以新資金開立。其餘存期均減息最少0.2厘。如果是現有資金，起存額維持100萬元，最高年利率也減至4.5厘（12個月），同樣要以手機銀行開立。

南商的5厘優惠已到期，最新連「智優惠」優惠都減了息，12個月港元定期目前最高為4.6厘。

還有哪一間銀行有5厘高息？如果不計財務公司，銀行之中已無港元定期長息達5厘，除非是超短存期，例如恒生存1星期有10.9厘，但這些優惠不適合長期儲蓄之用。

反而美元定期存款尚有兩間達5厘高息，花旗的3個月美元定存維持5.28厘，優惠做到本周六（1月21日），需為花旗私人客戶或Citigold新客戶，且需持有指定產品結存。同一優惠如果是港元，則為3個月4.88厘。

富邦美元存息維持最高5.1厘不變，需為3萬美元新資金，存期為12個月。

 

撰文︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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