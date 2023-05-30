港元定期存款 │ 4厘俱樂部有這5家！發鈔行4.08厘｜港元定存最高20厘

以下是定期存款高息榜，本網和你細數不同存期最高息之選、及最新的港元定存變動！

5月加息潮進入白熱化階段，單計3個月或以上存期，目前有5家銀行處於4厘水平︰

華僑永亨4.18厘︰華僑永亨宏富理財客戶，20萬元新資金，12個月、288天及238天存期都有4厘，最高4.18厘。

銀行 存款期 年利率 入場費 華僑永亨 12個月 4.18厘 20萬元 288天 4.15厘 238天 4.0厘

渣打4.08厘︰渣打全新「優先私人理財」或「優先理財」客戶，6個月及3個月存期，均為4.08厘，需有50萬元新資金。半年賺息$10,200、3個月收息$5100！

銀行 存款期 年利率 入場費 渣打 3個月 4.08厘 50萬元 6個月 4.08厘 50萬元

創興3個月4厘︰起存門檻為50萬元，但必需是合資格的「全新客戶」，並完成「指定項目」例如開立網上銀行、申請信用卡等。

銀行 存款期 年利率 入場費 創興 3個月 4.0厘 50萬元

建行亞洲3個月4厘︰建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4厘，這是目前最高門檻的4厘高息。

銀行 存款期 年利率 入場費 建行亞洲 3個月 4.0厘 100萬元

低門檻也有4厘︰想入場費低一點，可以考慮花旗，不設最低存款額，3個月及6個月最高有4厘以上，但該行的利率每日浮動，亦可能因應不同客戶而給予不同年利率；信銀及星展的起存額都低，分別只1萬元或5萬元，目前信銀最高3.8厘，為3個月存期；星展3個月、4個月及6個月存期都有3.7厘。你也可考慮虛擬銀行，它們的起存門檻一般都很低。

銀行 存款期 年利率 入場費 花旗 3個月 4.14厘 不設最低存款額 6個月 4.06厘 不設最低存款額 信銀國際 3個月 3.8厘 1萬元 星展 3、4及6個月 3.7厘 5萬元 平安壹賬通 3、4、5及9個月 3.7厘 100元 富融 3、6個月 3.5厘 不設最低存款額

普通活期都加到1厘︰市面上許多高息活期存款，往往是特別推廣，有許多附帶條件（例如新資金要求、或按揭掛鈎戶口等），但華僑永亨最新加到1厘的是最普通的儲蓄戶口，毋需任何任務，1萬元至100萬元的存款，基本年利率已升至1厘。

銀行 存款結餘 儲蓄年利率 華僑永亨 1萬港元或以下 0% 1萬-100萬港元 1% 其後(即100萬港元以上) 0.85%

98天特別存期3.9厘︰工銀亞洲的98天特別存期，最新加至3.9厘，「理財金」客戶並且300萬元起存，98天可賺息逾$31,000！如果本金有80萬元，則有3.8厘，98天也賺息逾$8000。綜合客戶或e時代客戶、10萬元起存也有3.7厘。

銀行 存款期 年利率 入場費 工銀亞洲 98天 3.9厘 300萬元 98天 3.8厘 80萬元 98天 3.7厘 10萬元

富邦全線3.9厘︰5月定期存款加息潮，一向具指標作用的富邦銀行也加存息，上周把12個月、6個月及3個月存期，一律加至3.9厘，需50萬元新資金，並在手機銀行開立。50萬元存一年，鎖定利息接近2萬元。

銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 12個月 3.9厘 50萬元 6個月 3.9厘 50萬元 3個月 3.9厘 50萬元

南商加至3.85厘︰久未加息的南洋商業銀行也出手，把3個月存期加至最高3.85厘，6個月存期也有3.7厘，12個月有3.6厘，適用於南商理財客戶的100萬元新資金。若是一般客戶10萬元新資金，最高也有3.75厘。

銀行 存款期 年利率 入場費 南洋商業銀行 12個月 3.6厘 100萬元 6個月 3.7厘 3個月 3.85厘

現有資金3.8厘︰現有資金也有高息，富邦的12個月、6個月及3個月存期，現有資金達100萬元，均為3.8厘，存1年賺息$38,000；本金少一點可考慮創興銀行，其「雲利率」最高為3.8厘，為3個月存期，50萬元現有資金可以開立。

銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 12個月、6個月、3個月 3.8厘（現有資金） 100萬元 創興 3個月 3.8厘（現有資金） 50萬元 信銀國際 3個月 3.7厘（現有資金） 1萬元 招商永隆 6個月 3.5厘（現有資金） 1萬元

【高息定存】銀行鬥玩迎新 開戶攞1萬 高低門檻任揀

以下列出不同存期最高息的銀行︰

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除了長存期外，一星期短存也驚現大激鬥，以下介紹兩個高息迎新優惠，一個是8厘，另一個高見20厘！

工銀8厘 一周速賺300元

工銀亞洲推出8厘的迎新優惠，毋需高端理財戶口，一般的個人客戶透過手機銀行開立1000元至20萬元的一星期定存，年利率有8厘，以20萬元計，一星期速賺約300元。

該行還有另一個優惠，是上個月曾出現過的3個月3.8厘，最新在5月份延續下去，同樣適用於全新個人客戶，但需在分行開立，存款額為10萬至80萬元，以80萬元計，3個月速賺7600元！

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

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本文最後更新日期︰2023年5月30日

撰文︰廖毅然

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