港元定期存款 │ 存80萬賺$8000｜普通活期都加到1厘｜發鈔行4.08厘！港元定存最高20厘

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高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
以下是定期存款高息榜，本網和你細數不同存期最高息之選、及最新的港元定存變動！
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|工銀亞洲
|98天
|3.9厘
|300萬元
|98天
|3.8厘
|80萬元
|98天
|3.7厘
|10萬元
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|渣打
|3個月
|4.08厘
|50萬元
|6個月
|4.08厘
|50萬元
|銀行
|存款結餘
|儲蓄年利率
|華僑永亨
|1萬港元或以下
|0%
|1萬-100萬港元
|1%
|其後(即100萬港元以上)
|0.85%
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|富邦
|12個月
|3.9厘
|50萬元
|6個月
|3.9厘
|50萬元
|3個月
|3.9厘
|50萬元
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|花旗
|3個月
|4.14厘
|不設最低存款額
|6個月
|4.06厘
|不設最低存款額
|信銀國際
|3個月
|3.8厘
|1萬元
|星展
|3、4及6個月
|3.7厘
|5萬元
|平安壹賬通
|3、4、5及9個月
|3.7厘
|100元
|富融
|3、6個月
|3.5厘
|不設最低存款額
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|富邦
|12個月、6個月、3個月
|3.8厘（現有資金）
|100萬元
|創興
|3個月
|3.8厘（現有資金）
|50萬元
|信銀國際
|3個月
|3.7厘（現有資金）
|1萬元
|招商永隆
|6個月
|3.5厘（現有資金）
|1萬元
創興3個月4厘 完成兩個任務便可
創興銀行於近日把3個月定期存款加至4厘，而起存門檻為50萬元，低於前兩者，但必需是合資格的「全新客戶」，並完成以下「指定項目」的任何2個或以上︰
如能滿足上述條件，以50萬元存3個月，收息5000元。如果非全新客戶，現有客戶於網上或手機銀行開立3個月定存，目前有3.8厘，不限新舊資金，起存額同為50萬元。
除了3個月存期外，一星期短存也驚現大激鬥，以下介紹兩個高息迎新優惠，一個是8厘，另一個高見20厘！
工銀8厘 一周速賺300元
工銀亞洲推出8厘的迎新優惠，毋需高端理財戶口，一般的個人客戶透過手機銀行開立1000元至20萬元的一星期定存，年利率有8厘，以20萬元計，一星期速賺約300元。
該行還有另一個優惠，是上個月曾出現過的3個月3.8厘，最新在5月份延續下去，同樣適用於全新個人客戶，但需在分行開立，存款額為10萬至80萬元，以80萬元計，3個月速賺7600元！
建行20厘 一周勁賺2000元
迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰
換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。
本文最後更新日期︰2023年5月29日
撰文︰廖毅然
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欄名 : 存款收息