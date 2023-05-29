港元定期存款 │ 存80萬賺$8000｜普通活期都加到1厘｜發鈔行4.08厘！港元定存最高20厘

以下是定期存款高息榜，本網和你細數不同存期最高息之選、及最新的港元定存變動！

98天特別存期3.9厘︰工銀亞洲的98天特別存期，最新加至3.9厘，「理財金」客戶並且300萬元起存，98天可賺息逾$31,000！如果本金有80萬元，則有3.8厘，98天也賺息逾$8000。綜合客戶或e時代客戶、10萬元起存也有3.7厘。

銀行 存款期 年利率 入場費 工銀亞洲 98天 3.9厘 300萬元 98天 3.8厘 80萬元 98天 3.7厘 10萬元

發鈔行4厘高息搶存︰渣打全新「優先私人理財」或「優先理財」客戶，6個月及3個月存期，均為4.08厘，需有50萬元新資金。半年賺息$10,200、3個月收息$5100！

銀行 存款期 年利率 入場費 渣打 3個月 4.08厘 50萬元 6個月 4.08厘 50萬元

普通活期都加到1厘︰市面上許多高息活期存款，往往是特別推廣，有許多附帶條件（例如新資金要求、或按揭掛鈎戶口等），但華僑永亨最新加到1厘的是最普通的儲蓄戶口，毋需任何任務，1萬元至100萬元的存款，基本年利率已升至1厘。

銀行 存款結餘 儲蓄年利率 華僑永亨 1萬港元或以下 0% 1萬-100萬港元 1% 其後(即100萬港元以上) 0.85%

12個月逼近4厘︰5月定期存款加息潮，一向具指標作用的富邦銀行也加存息，上周把12個月、6個月及3個月存期，一律加至3.9厘，需50萬元新資金，並在手機銀行開立。50萬元存一年，鎖定利息接近2萬元。

銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 12個月 3.9厘 50萬元 6個月 3.9厘 50萬元 3個月 3.9厘 50萬元

低門檻也有4厘︰想入場費低一點，可以考慮花旗、信銀國際或星展，花旗不設最低存款額，但利率每日浮動；信銀及星展的起存額分別只1萬元或5萬元，目前信銀最高3.8厘，為3個月存期；星展3個月、4個月及6個月存期都有3.7厘。你也可考慮虛擬銀行，它們的起存門檻一般都很低。

銀行 存款期 年利率 入場費 花旗 3個月 4.14厘 不設最低存款額 6個月 4.06厘 不設最低存款額 信銀國際 3個月 3.8厘 1萬元 星展 3、4及6個月 3.7厘 5萬元 平安壹賬通 3、4、5及9個月 3.7厘 100元 富融 3、6個月 3.5厘 不設最低存款額

現有資金3.8厘︰現有資金也有高息，富邦的12個月、6個月及3個月存期，現有資金達100萬元，均為3.8厘，存1年賺息$38,000；本金少一點可考慮創興銀行，其「雲利率」最高為3.8厘，為3個月存期，50萬元現有資金可以開立。

銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 12個月、6個月、3個月 3.8厘（現有資金） 100萬元 創興 3個月 3.8厘（現有資金） 50萬元 信銀國際 3個月 3.7厘（現有資金） 1萬元 招商永隆 6個月 3.5厘（現有資金） 1萬元

滙豐中銀按兵不動︰雖然渣打出招搶存，但滙豐及中銀香港仍按兵不動，12個月存期維持最高3.4厘，6個月及3個月則為3.2厘及3.1厘，好處是起存額低，1萬元新資金便可。

【高息定存】銀行鬥玩迎新 開戶攞1萬 高低門檻任揀

創興3個月4厘 完成兩個任務便可

創興銀行於近日把3個月定期存款加至4厘，而起存門檻為50萬元，低於前兩者，但必需是合資格的「全新客戶」，並完成以下「指定項目」的任何2個或以上︰

一、成功開立創興網上銀行

二、成功申請創興信用卡

三、完成投資風險及脆弱客戶評估問卷

如能滿足上述條件，以50萬元存3個月，收息5000元。如果非全新客戶，現有客戶於網上或手機銀行開立3個月定存，目前有3.8厘，不限新舊資金，起存額同為50萬元。

除了3個月存期外，一星期短存也驚現大激鬥，以下介紹兩個高息迎新優惠，一個是8厘，另一個高見20厘！

工銀8厘 一周速賺300元

工銀亞洲推出8厘的迎新優惠，毋需高端理財戶口，一般的個人客戶透過手機銀行開立1000元至20萬元的一星期定存，年利率有8厘，以20萬元計，一星期速賺約300元。

該行還有另一個優惠，是上個月曾出現過的3個月3.8厘，最新在5月份延續下去，同樣適用於全新個人客戶，但需在分行開立，存款額為10萬至80萬元，以80萬元計，3個月速賺7600元！

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

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本文最後更新日期︰2023年5月29日

撰文︰廖毅然

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