工銀最高4.9厘 恒生現5厘破頂息 高息定期存款每日更新 星展1星期10厘有3大條件

本網每日為你更新最即時的定期存款資訊。踏入12月，暫以恒生銀行最進取，6個月港元定期年利率竟一舉上調至5厘，不但是大型銀行中最高，更是6個月存期的全城最高，3個月也加至4.8厘，傲視4大銀行。

有人趕科場亦有人歸故里，同一時間竟再有銀行撤走5厘高息。匯立銀行（WeLab Bank）早前推出的15個月5厘年息優惠，不到兩星期已經下架。

工銀亞洲則逼近5厘，「理財金」客戶的新資金最高達4.9厘，不過存期多過一年，為388天，且要在分行開立。另外亦有228天及128天存期優惠，最高4.75厘及4.7厘。如果非理財金客戶，又想在網上或手機銀行開立，下圖列出不同存期優惠。

近期調整定期存款利息的銀行（部分）

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

恒生5厘傲視4大銀行

恒生銀行更新12月份的特選客戶優惠，以1萬元新資金於網上開立，存6個月有5厘年利率，存3個月有4.8厘年利率，兩者都是4大銀行中最高水平，而且6個月5厘，更勝過一眾中小型銀行，暫為全城最高。

若是一般個人客戶，以1萬元新資金於網上開立，6個月及3個月也分別有4.39厘及4.29厘。12個月則加至4.3厘，與滙豐的尚玉優惠看齊。且看3大發鈔行會否跟進加存息。

星展1星期10厘 有3大條件

臨近年底，銀行積極搶奪短期資金以準備年結，星展銀行推1星期10厘的高息優惠，適用於港元及美元定期，起存額為50萬港元。但要賺這個快錢，有以下3大條件︰

優惠只適用於星展豐盛理財戶口，而該戶口的門檻為於該行有100萬元存款；

需完成合資格投資交易，例如認購股票掛鈎產品等；

上述投資交易需於分行完成。

年關將至 銀行猛加2-3個月存息

年關將至，大型銀行也要更多儲備。恒生最新把3個月、6個月及12個月存期，分別加至最高4.29厘、4.39厘及4.3厘，至於恒生給予特選客戶的4.5厘於昨日到期，該行可能快將有新消息。

3個月存期目前以建行亞洲的5厘最高，但需為指定理財戶口的新客戶。更多關於3個月存期的詳情，請參閱【港元定期3個月最高5厘 6間銀行4.5厘以上 低門檻最高4.75厘（11月30日更新）】

花旗4.6厘搶新客 但現有客戶息率大減

花旗銀行最新把給予私人銀行/Citigold新客戶的3個月港元與美元定存加至4.6厘，但同時要持有指定產品結餘。而且另一方面，該行把給予現有客戶的港元定期年利率大幅削減，例如12個月年利率減至2.8厘，6個月減至2.56厘，與目前其他銀行普遍在4-5厘有頗大差別。

大新銀行的定期存款年利率每日都波動有變，最新把港元加至5.1厘，起存額20萬元也有5厘。而該行的美元定期存款更高見5.3厘，詳見【定期存款 ─ 5厘篇︰大新銀行最高5.3厘 最少6銀行5厘或以上】

交銀東亞4.9厘

有部分銀行貼近5厘年息，交銀香港把6個月存期加至最高4.9厘，一般個人客戶也加至最高4.2厘。

東亞銀行推出新優惠，「顯卓理財」新客戶首50萬元的12個月定期年利率達4.9厘，一年賺息2.45萬元。6個月及3個月定期，亦分別有年利率4.7厘及4.5厘。

創興追上5厘水平

創興銀行大加3個月存期的年息後，再將把12個月存期加至最高5.05厘，條件是50萬元，但有個好處是不論新舊資金，不過需於網上開立。如果是新資金於分行開立，12個月存期則為5厘，6個月及3個月存期，也分別加至4.8厘及4.7厘。

另一邊廂，建行亞洲把全新「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶的新資金優惠，由最高5厘加至5.1厘年利率，存期為12個月，3個月也加至4.8厘。如果是現有「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶，則要最少300萬元才有12個月5厘。

虛銀連環加息 富融4.5厘降低起存門檻

雖然PAOB及WeLab Bank先後減息，但富融銀行近日則把12個月及6個月存期的年利率加至4.5厘，不設最低存款額要求。

livi bank則調升3個月、4個月及6個月存期的年利率，6個月加至最高4.6厘，為虛銀之中最高，以起存額20萬元計算，半年賺息4600元。3個月及4個月的年利率，亦分別加至4厘及4.4厘。livi bank早前也推出24個月存期，年利率為4.5厘，起存額要20萬元，以此金額計算，兩年共賺息1.8萬元。

想知更多有關定期存款︰

10萬元做定期 2間銀行有5厘 9間最少4.6厘（11月24日更新）

50萬元做定期存款 3間5厘或以上 4間最少4.8厘（11月25日更新）

港元定期3個月最高5厘 6間銀行4.5厘以上 低門檻最高4.75厘（11月30日更新）

盤點6個月港元定期 最高4.95厘 半年賺息$24,750

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料