定期存款2023 │ 8銀行加短息、3個月逼近4厘｜搶20厘高息、須滿足三大條件

踏入5月份，雖然美國加息或快將到頂，但銀行定期存款利率一直在升，尤其是3個月或以下的短期存息，最新高見達20厘！下文會詳細講解。現在先看看銀行集中吸納3個月存期高息，近一個多星期，已有約8家銀行加了3個月存期的年利率︰

銀行集中加3個月存息

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3個月存期逼近4厘

上圖可見，3個月存期以建行亞洲最高，且最新一加再加，已逼近4厘，屬指定理財戶口的新客優惠，且要100萬起存。

想門檻低的話，也有3.65厘，信銀國際近一周也是一加再加，起存額僅需1萬元。

現有資金也有高息，創興銀行的3個月存期加至3.6厘，50萬元起存。大眾銀行及兩間虛銀、平安壹賬通與富融，也都加了3個存息。

以下列出1個月至3個月存期的優惠，涵蓋港元及美元︰

銀行瘋搶短期資金

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【ET至高息】5月高息合集！一周速食$2000、5厘賺咗先講

若果存款期短至1星期，最新驚現20厘高息，讀者沒有眼花，的確是20厘，起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

本文最後更新日期︰2023年5月8日

撰文︰廖毅然

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