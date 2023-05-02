定期存款2023 │ 5.5厘全城最高本月到期、港元3個月4厘 ｜銀行瘋搶短期資金

踏入5月份，工銀亞洲的3個月3.8厘新客戶優惠已經下架，而華僑永亨的6個月4.18厘，亦未有消息會延續，兩大優惠或已同時屆滿。

不過高息定期存款仍然未絕跡，虛銀平安壹賬通把港元3個月存息加至4厘，是目前少數的4厘高息，而且是低門檻，100元也可起存。

創興銀行大加美元存息，3個月存期加至驚人的5.5厘，推廣期至5月31日。如果想做足5.5厘，需達12.5萬美元，且需為兌換資金，如果有1萬美元兌換資金，也有高達5.3厘。

銀行瘋搶短期資金

港股又再下跌，短期定存是相對穩妥的投資。近日不少銀行集中搶奪短期資金，除了應付月結、季結，也考慮到美聯儲即將議息，加息空間愈來愈少，利率長線而言再上的機會不大，因此集中以高息搶短存。3個月存期的美元定期高見5.5厘，而1及2個月存期亦逼5厘。

港元而言，1個月存期也有4厘，是一間大型銀行的兌換資金優惠。而2個月存期也高達3.4厘，以50萬元起存額而言，短短2個月收息約2800元，齊看下圖︰

銀行瘋搶短期資金

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兩個月3.4厘賺$2800

港元存息而言，兩個月存期最高有3.4厘，是富邦銀行的新資金優惠，50萬元起存，2個月可賺息約2800元，是短期避險好選擇。

如果換成美元，息率更誇張，2個月最高有4.85厘，屬建行亞洲的新資金優惠，不過起存額就高得多了。

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1個月存期 滙豐恒生最高

如果短存1個月，也有好選擇，不過最高息的都是兌換資金，港元1個月最高4厘，需為滙豐尚玉客戶的兌換資金。而美元1個月最高4.9厘，需為恒生優越私人理財/優越理財的兌換資金。

在平安壹賬通及創興也加存息後，不計超短存期，目前最高息的定期存款，無論是港元或美元，都是3個月存期，以下列出不同存期最高息的港元及美元定存︰

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本文最後更新日期︰2023年5月2日

撰文︰廖毅然

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