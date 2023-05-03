定期存款2023 │ 驚見20厘、50萬起存速賺$2000｜3個月5.5厘、6個月4.18厘本月到期

踏入5月份，雖然美國加息或快將到頂，但銀行定期存款利率一直在升。

最新驚現20厘高息，讀者沒有眼花，的確是20厘，起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

6個月4.18厘延至本月底

上個月有兩個較長存期的高息優惠，工銀亞洲的3個月3.8厘新客戶優惠已經下架。

不過，華僑永亨的6個月4.18厘的優惠依然存在，華僑永亨回覆本網查詢時指，優惠之推廣期延長至2023年5月31日，先到先得，額滿即止。

這優惠是以3.58厘為基本年利率，另外0.6厘為額外現金獎賞，分開發放，適用於「華僑永亨宏富理財」的100萬元新資金，存期為6個月，期內合共賺息2.09萬元。

創興銀行大加美元存息，3個月存期加至驚人的5.5厘，推廣期至5月31日。如果想做足5.5厘，需達12.5萬美元，且需為兌換資金，如果有1萬美元兌換資金，也有高達5.3厘。

銀行瘋搶短期資金

港股又再下跌，短期定存是相對穩妥的投資。近日不少銀行集中搶奪短期資金，除了應付月結、季結，也考慮到美聯儲即將議息，加息空間愈來愈少，利率長線而言再上的機會不大，因此集中以高息搶短存。3個月存期的美元定期高見5.5厘，而1及2個月存期亦逼5厘。

港元而言，1個月存期也有4.8厘，是一間大型銀行的新客戶優惠。而2個月存期也高達3.45厘，以100萬元起存額而言，短短2個月收息約5750元，齊看下圖︰

銀行瘋搶短期資金

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兩個月3.45厘賺$5750

港元存息而言，兩個月存期最高有3.45厘，是建行亞洲的新資金優惠，100萬元起存，2個月可賺息約5750元，是短期避險好選擇。

如果換成美元，息率更誇張，2個月最高有4.85厘，亦屬建行亞洲的新資金優惠，起存額反而更低，為10萬美元。

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1個月存期 中銀恒生最高

如果短存1個月，也有好選擇，不過最高息的都是兌換資金，港元1個月最高4.8厘，需為中銀香港的新客戶，並於手機銀行開戶。而美元1個月最高4.9厘，需為恒生優越私人理財/優越理財的兌換資金。

在平安壹賬通及創興也加存息後，不計超短存期，目前最高息的定期存款，美元為3個月5.5厘，港元為6個月4.18厘，以下列出不同存期最高息的港元及美元定存︰

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本文最後更新日期︰2023年5月3日

撰文︰廖毅然

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