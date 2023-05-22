定期存款2023 │ 最低門檻4厘！50萬起存｜港元定存最高20厘

目前3個月或以上的港元定期存款，有3間銀行提供，6個月最高4.18厘要100萬元起存、建行亞洲的3個月4厘也要100萬元。最新是創興銀行把3個月定期存款加至4厘，而起存門檻為50萬元，低於前兩者，但必需是合資格的「全新客戶」，並完成以下「指定項目」的任何2個或以上︰

一、成功開立創興網上銀行

二、成功申請創興信用卡

三、完成投資風險及脆弱客戶評估問卷

如能滿足上述條件，以50萬元存3個月，收息5000元。

5月份銀行爆發搶存戰，以下是新舊資金大比併，除了上述的創興外，新資金還有另外兩個4厘選擇！而現有資金最高也有3.7厘。

新舊資金大比併

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搶存戰最初集中在短存期，但近日有蔓延至6個月存期的跡象。目前最高的港元長息為6個月4.18厘，是華僑永亨的理財客戶優惠；3個月存期也有4厘，屬建行亞洲新客戶。但兩者都要100萬元起存額。

如果低門檻，可考慮信銀國際、星展銀行及創興銀行，它們的新資金或現有資金優惠，都為市場中較高水平。

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除了3個月存期外，一星期短存也驚現大激鬥，以下介紹兩個高息迎新優惠，一個是8厘，另一個高見20厘！

工銀8厘 一周速賺300元

工銀亞洲推出8厘的迎新優惠，毋需高端理財戶口，一般的個人客戶透過手機銀行開立1000元至20萬元的一星期定存，年利率有8厘，以20萬元計，一星期速賺約300元。

該行還有另一個優惠，是上個月曾出現過的3個月3.8厘，最新在5月份延續下去，同樣適用於全新個人客戶，但需在分行開立，存款額為10萬至80萬元，以80萬元計，3個月速賺7600元！

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

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本文最後更新日期︰2023年5月22日

撰文︰廖毅然

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