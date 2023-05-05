定期存款2023 │ 新舊資金大比併、新資金20厘｜長息4.18厘 VS 現有資金3.7厘

踏入5月份，雖然美國加息或快將到頂，但銀行定期存款利率一直在升。

最新驚現20厘高息，讀者沒有眼花，的確是20厘，起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

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6個月4.18厘延至本月底

上個月有3個較長存期的高息優惠，但其中兩個已經下架，工銀亞洲的3個月3.8厘新客戶優惠已到期，平安壹賬通上周的3個月4厘，現已減至3厘。

不過，華僑永亨的6個月4.18厘的優惠依然存在，華僑永亨回覆本網查詢時指，優惠之推廣期延長至2023年5月31日，先到先得，額滿即止。

現有資金方面，則以大眾銀行的3.7厘最高。以下是港元定存的新舊資金大比併︰

港元新資金優惠

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港元現有資金優惠

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本文最後更新日期︰2023年5月5日

撰文︰廖毅然

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