定期存款2023 │ 加息潮蔓延至長存期、3個月重返4厘｜港元定存最高20厘

5月份銀行爆發搶存戰，最初集中在短存期，但近日有蔓延至6個月存期的跡象，有多間銀行近兩周都有調升6個月存期的年利率。不過整體而言，仍以3個月存期的爭奪戰最為激烈，近兩周已有多達15間銀行搶加3個月存息，最新更重上4厘，目前僅4間大型銀行未見跟隨︰

▼ 點擊圖片放大 +2

3個月存期最高4厘 大戶激賺2萬元

上圖可見，3個月存期暫以建行亞洲最高，該行最新加至4厘，屬指定理財戶口新客戶，以100萬元起存額計，短打3個月已收息1萬元。若非新客戶，則要起存額達300萬元才有4厘。

不過亦有銀行減息，信銀國際由3.9厘微調至3.85厘，大新銀行本周初也有3.9厘，但最新減至3.8厘。

而本周東亞也加了上來，高端的顯卓私人理財客戶，存200萬元，3個月有3.8厘，短打一季便賺息1.9萬元。

創興銀行沒新資金要求，存50萬元，3個月存期最新加至3.7厘，賺息4625元。

【定期存款】教你月月賺6厘大法！齊腳即送10厘高息

6個月存期蠢蠢欲動

目前6個月存期最高息是4.18厘，為華僑永亨的優惠，其次是有3間銀行達3.7厘，除富邦外，近日信銀國際及星展都分別加至3.7厘，均需電子渠道的新資金。

工銀亞洲的特別存期，188天（約6個月）有3.5厘，不過要300萬元起存，且需為指定理財戶口，門檻不低。10萬元起存、一般客戶也有3.3厘。

以下列出1星期至3個月存期的優惠︰

銀行瘋搶短期資金

▼ 點擊圖片放大 +2

除了3個月存期外，一星期短存也驚現大激鬥，以下介紹兩個高息迎新優惠，一個是8厘，另一個高見20厘！

工銀8厘 一周速賺300元

工銀亞洲推出8厘的迎新優惠，毋需高端理財戶口，一般的個人客戶透過手機銀行開立1000元至20萬元的一星期定存，年利率有8厘，以20萬元計，一星期速賺約300元。

該行還有另一個優惠，是上個月曾出現過的3個月3.8厘，最新在5月份延續下去，同樣適用於全新個人客戶，但需在分行開立，存款額為10萬至80萬元，以80萬元計，3個月速賺7600元！

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

​​

本文最後更新日期︰2023年5月17日

撰文︰廖毅然

想知更多有關高息產品︰

【高息存款】活期年利率增、恒生6.9厘回來了！3個月4.55厘好過做定期

【高息股】10.6厘明日除淨、今天是最後機會？（附6隻高息電訊股詳情）

【高息產品】5厘回報退休組合、近30項投資任你揀！10項回報超過10%！

【短期儲蓄】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較

【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料