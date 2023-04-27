定期存款2023 │ 兩個月收息$2800、1個月4.9厘 │ 10銀行加存息、4厘長息明日到期

近兩周已有10家銀行加港元存息，涵蓋不同存期。今日大新銀行也全線加息，多個存期重回3厘以上。本周建行亞洲、星展銀行、大眾銀行等亦再加港元存息，其中大眾銀行把12個月存期加至3.7厘，是目前最高的現有資金年利率。一起看下圖︰

近日加存息銀行

▼ 點擊圖片放大

銀行瘋搶短期資金

港股又再下跌，短期定存是相對穩妥的投資。近日不少銀行集中搶奪短期資金，除了應付月結、季結，也考慮到美聯儲即將議息，加息空間愈來愈少，利率長線而言再上的機會不大，因此集中以高息搶短存。3個月存期的美元定期高見5.03厘，而1及2個月存期亦逼5厘。

港元而言，1個月存期也有4厘，是一間大型銀行的兌換資金優惠。而2個月存期也高達3.74厘，以50萬元起存額而言，短短2個月收息約2800元，齊看下圖︰

銀行瘋搶短期資金

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

兩個月3.4厘賺$2800

港元存息而言，兩個月存期最高有3.4厘，是富邦銀行的新資金優惠，50萬元起存，2個月可賺息約2800元，是短期避險好選擇。

如果換成美元，息率更誇張，2個月最高有4.85厘，屬建行亞洲的新資金優惠，不過起存額就高得多了。

1個月存期 滙豐恒生最高

如果短存1個月，也有好選擇，不過最高息的都是兌換資金，港元1個月最高4厘，需為滙豐尚玉客戶的兌換資金。而美元1個月最高4.9厘，需為恒生優越私人理財/優越理財的兌換資金。

【ET至高息】4厘高息搶存Action！半年穩賺2萬元 三大條件你要知

本文最後更新日期︰2023年4月27日

撰文︰廖毅然

想知更多有關高息產品︰

【MPF】冠軍基金任你揀 │ 每年平均升10%、一季勁賺18%

定期存款 3個月最高3.8厘、本周到期 │ 10萬元以下3.55厘（4月26日更新）

【月月派息】買下這些高息股 月月有息收（附全年派息表）

【短期儲蓄】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料