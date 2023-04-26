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定期存款2023 │ 8銀行加港元存息、12個月3.7厘│ 美元驚見5.03厘

收息攻略 11:33 2023/04/26

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今日虛銀平安壹賬通加入戰團，全線上調定存息；而建行亞洲亦連日上調3個月存息；本周星展銀行及大眾銀行亦再加港元存息，其中大眾銀行把12個月存期加至3.7厘，是目前最高的現有資金年利率。近兩周已有約8家銀行加港元存息，涵蓋不同存期，一起看下圖︰

近日加存息銀行

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4月又屆下旬，一般而言銀行是每天檢討定期存款利率，部分銀行則有定下優惠期限，以下的高息存款都是4月底到期，最高有外幣短存13厘，另外亦有恒生的6.9厘高息儲蓄存款、華僑永亨的4.18厘港元定存，都一律在下圖列出︰

本月到期高息存款

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華僑永亨的4厘存息最為觸目，存期為6個月，年利率高達4.18厘，是近期罕見較長年期有逾4厘高息。

此優惠限「華僑永亨宏富理財」，且全新資金要達100萬元或以上，6個月存期基本年利率為3.58厘，另有額外3000元現金獎賞，相等於額外優惠年利率0.6%，合共便是4.18厘。需留意額外0.6厘是以獎賞形式發放，將於2023年12月31日或之前存入合資格客戶的港幣存款戶口。即若現時開立，10月底到期會先得3.58厘，12月底前才有額外0.6厘進帳。

【ET至高息】4厘高息搶存Action！半年穩賺2萬元   三大條件你要知

工銀亞洲的3個月3.8厘也很吸引，而且起存門檻不算高，雖然只限新客戶，但從較高端的「理財金」到一般綜合帳戶，都可享有此優惠。

短存方面，除了渣打的1星期13厘外滙定期存款外，星展的1星期10厘也在本月底到期。

新舊資金優惠大比併

銀行搶新資金，新舊資金優惠的差距漸遠，例如6個月存期，新資金有4.18厘，現有資金最高為3.6厘；3個月存期方面，新資金最高3.8厘，現有資金最高3.6厘。以下是港元不同存期的新舊資金大比併。別忘記看最後有「不同存期最高息之選」，美元存款驚現5.03厘﹗

港元新資金優惠

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港元現有資金優惠

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不同存期最高息之選

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本文最後更新日期︰2023年4月26日

撰文︰廖毅然

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