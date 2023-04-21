定期存款2023 │ 8銀行加存息、6個月4.18厘月底到期 │ 不同存期最高息之選!

銀行爭搶美元資金，近日加息以美元存息為主，也有部分銀行加港元存息，例如信銀國際今日把6個月存息加至3.6厘、建行亞洲3個月存息加至3.4厘，以下羅列8間加存息的銀行︰

近日加存息銀行

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華僑永亨的4厘存息最為觸目，存期為6個月，年利率高達4.18厘，是近期罕見較長年期有逾4厘高息。

此優惠限「華僑永亨宏富理財」，且全新資金要達100萬元或以上，6個月存期基本年利率為3.58厘，另有額外3000元現金獎賞，相等於額外優惠年利率0.6%，合共便是4.18厘。需留意額外0.6厘是以獎賞形式發放，將於2023年12月31日或之前存入合資格客戶的港幣存款戶口。即若現時開立，10月中到期會先得3.58厘，12月底前才有額外0.6厘進帳。

渣打南商減存息

雖然有上述銀行加存息，但減的也不少，例如東亞及集友銀行，都是加美元息、減港元息。

而渣打銀行本周把12個月存期減至3.4厘，6個月存期減至3.2厘，兩者均與滙豐及中銀香港看齊。需留意，3大發鈔行的最高年利率雖然一致，但滙豐的3.4厘需為尚玉或卓越理財客戶，渣打及中銀的3.4厘，則是一般客戶都可開立。

南洋商業銀行把12個月存期減至最高3.6厘，此前的3.8厘本為全城最高，但目前12個月存期，改以富邦的3.7厘最高。

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新舊資金優惠大比併

銀行搶新資金，新舊資金優惠的差距漸遠，例如6個月存期，新資金有4.18厘，現有資金最高為3.6厘；3個月存期方面，新資金最高3.8厘，現有資金最高3.6厘。以下是港元不同存期的新舊資金大比併。別忘記看最後有「不同存期最高息之選」﹗

港元新資金優惠

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港元現有資金優惠

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不同存期最高息之選

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本文最後更新日期︰2023年4月21日

撰文︰廖毅然

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