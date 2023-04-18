定期存款2023 │ 6個月4.18厘月底到期、現有資金最高3.6厘 │ 最齊新舊資金大比併

華僑永亨突推4厘存息，存期為6個月，年利率高達4.18厘，是近期罕見較長年期有逾4厘高息。

此優惠限「華僑永亨宏富理財」，且全新資金要達100萬元或以上，6個月存期基本年利率為3.58厘，另有額外3000元現金獎賞，相等於額外優惠年利率0.6%，合共便是4.18厘。現金獎賞只適用於合資格客戶於推廣期內開立之首筆單一指定定期存款。每名合資格客戶於這次推廣中僅可享現金獎賞一次。

需留意額外0.6厘是以獎賞形式發放，將於2023年12月31日或之前存入合資格客戶的港幣存款戶口。即若現時開立，10月中到期會先得3.58厘，12月底前才有額外0.6厘進帳。

渣打減存息 與滙豐中銀看齊

今日最新有渣打銀行減存息，12個月存期減至3.4厘，6個月存期減至3.2厘，兩者均與滙豐及中銀香港看齊。需留意，3大發鈔行的最高年利率雖然一致，但滙豐的3.4厘需為尚玉或卓越理財客戶，渣打及中銀的3.4厘，則是一般客戶都可開立。

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新客優惠大比併

銀行不時推出新客戶優惠，有不同的獎賞，例如現金回贈、收費豁免等等，而定期存款也是其中一種獎賞優惠，以下比較6間銀行的新客戶獎賞，當中不乏大型銀行的身影，中銀有4.8厘，滙豐有3.5厘。

銀行迎新定存優惠

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滙豐新客戶多0.2厘

滙豐的卓越理財新客戶有定存優惠，可獲現有適用於分行新資金優惠以外的0.2%額外年利率。以目前12個月港元定存（分行新資金）3.3厘計，即卓越理財新客戶有3.5厘，6個月則有3.3厘。留意這優惠適用於12/6/3個月的港元及美元定存，如果是美元，最高有4.1厘。

中銀手機開戶4.8厘

中銀香港首季推出的手機開戶獎賞，優惠期延至6月底，新客戶以手機開戶並輸入指定推廣碼，1個月港元定存有4.8厘，留意存款上限為10萬元。

工銀、創興推3個月優惠

工銀亞洲及創興銀行都有3個月3.8厘的新客戶優惠，工銀的優惠不限高端理財，只要是新客，普通綜合客戶都適用，存款10萬元至80萬元，3個月輕鬆賺$7600。

創興銀行則為儲蓄存款的優惠，全新理財賬戶，3個月額外多3.8厘港元儲蓄存款年利率，以目前基本0.625厘計，即首20萬元存款有4.425厘。

新舊資金優惠大比併

銀行搶新資金，新舊資金優惠的差距漸遠，例如6個月存期，新資金有4.18厘，現有資金最高為3.6厘；3個月存期方面，新資金最高3.8厘，現有資金最高3.6厘。以下是港元不同存期的新舊資金大比併。

港元新資金優惠

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港元現有資金優惠

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本文最後更新日期︰2023年4月18日

撰文︰廖毅然

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