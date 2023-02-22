定期存款2023 中資行重新加至4厘 HIBOR反彈 8銀行近日加存息 仲有邊間有4厘？

近日市場對美國利率的上限有不同看法，美國10年期債息隔晚直撲4厘水平，其實近日港元拆息（HIBOR）已經止跌反彈，定期存款原本處於減息趨勢，近日卻有部分銀行微調，重新向上調整，有個別更因而重返4厘水平。

近日加存息銀行

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

信銀、建行、交銀、花旗今日加存息

上圖所列8間銀行，富邦、集友及南商是上周向上調整的，信銀國際、建行亞洲、交銀香港及花旗則是今天加息的。信銀國際12個月存息重返4厘水平，而交銀香港則加至最高3.95厘，逼近4厘。建行亞洲則集中加短存，3個月及1個月存息都向上升。花旗則加了12個月定存，目前為3.85厘，以不設最低起存額而言，屬低門檻之中較高水平。

不過上述銀行的調升幅度輕微，而整體而言，定存息率仍呈下趨勢。如果只計3個月或以上較長存期，本周招商永隆及創興等銀行減息後，目前尚有4厘的，分別是3個不同存期︰13個月、12個月及3個月。反而，美元定期存款減幅不大，部分銀行更有加息，與港元存息呈相反走勢。現在先看4厘港元定存︰

4厘港元定存（3個月存期或以上）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

新客優惠最高6厘

不論新舊客戶最高4.1厘

以上5間銀行提供的4厘存息，可以分別兩類，第一類是吸新客的優惠。包括平安壹賬通銀行（PAOB）的3個月6厘，及花旗銀行的3個月4.88厘。

這類新客戶優惠各有好壞，例如平安壹賬通的6厘，限上限8.8萬元，真正賺息約1300多元，而且它採用基本年利率加額外年利率去計算，額外利息將分開存入；至於花旗銀行，則要5萬元起存，而且要為Citigold新客戶，且要同時持有指定產品結存，即若果不買其他銀行產品，就做不到4.88厘了。

上述4厘定存的第二類是新舊客戶皆可，分別是信銀國際的12個月4厘、南商的13個月4.08厘及富邦的3個月4厘。信銀國際起存額只1萬元新資金，而後兩者的起存額均要100萬元。

值得介紹的是南商的13個月4.08厘，它採用月月派息的方法，以100萬起存額計，每月派息約3400元，全期賺息4.42萬元。不過優惠只限特選客戶，即需要為南商理財客戶/發薪客戶/港漂客群/醫生/教聯會員等。

美元存息漸拋離港元存息

踏入2023年，隨着美國加息料再放緩，港元拆息亦似見頂，銀行多次下調定期存款年利率。以下是部分銀行的美元與港元定存大比併，全部都是美息高過港息，最大差距達1.65厘︰

美元與港元定存大比併（部分銀行）

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

12個月存期

美息最高4.78厘 港息最高4厘

上述各圖是以12個月存期來做例子，僅恒生是6個月存期。以12個月而言，目前美元存息最高年利率有4.78厘，為花旗提供的。而信銀國際及南商都有此4.7厘；而12個月港元存息最高4厘，為信銀國際提供。

個別銀行而言，如上圖所示，差距可達1.65厘，例如建行亞洲的美元12個月存息有4.65厘，港元12個月存期為3厘，相達1.65厘；富邦美元存息最高有4.5厘，港元最高3.6厘，相差也達0.9厘；而花旗12個月存期的美元亦較港元高出1厘之多。

轉錢做美元定期 注意滙兌風險

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，逾1.2厘的息差未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

如果想看更多有關美元定期存款的資訊，可按【此頁】。

撰文︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年2月22日

想知更多有關定期存款︰

10大高息基金 年化派息率最高11厘 月月派息（2023年2月更新）

【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇

人民幣今年重返升軌 定期存款最高15厘 長息2.8厘 逾5銀行加息（2023年2月更新）

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料