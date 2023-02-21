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定期存款2023 12個月存期失守4厘 港美息差擴闊 最多相差1.65厘

收息攻略 15:34 2023/02/21

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關於定期存款，2022年我們追趕過5厘，2023年我們要抓緊4厘的尾巴。如果只計3個月或以上較長存期，本周創興等銀行減息後，尚餘少數銀行有4厘水平。最新招商永隆也收起12個月4.1厘高息，以致12個月存期已盡數失守4厘水平。

目前尚有4厘的，分別是2個不同存期︰13個月及3個月。反而，美元定期存款減幅不大，部分銀行更有加息，與港元存息呈相反走勢。現在先看4厘港元定存︰

4厘港元定存（3個月存期或以上）

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新客優惠最高6厘
不論新舊客戶最高4.1厘
以上5間銀行提供的4厘存息，可以分別兩類，第一類是吸新客的優惠。包括平安壹賬通銀行（PAOB）的3個月6厘，及花旗銀行的3個月4.88厘。

這類新客戶優惠各有好壞，例如平安壹賬通的6厘，限上限8.8萬元，真正賺息約1300多元，而且它採用基本年利率加額外年利率去計算，額外利息將分開存入；至於花旗銀行，則要5萬元起存，而且要為Citigold新客戶，且要同時持有指定產品結存，即若果不買其他銀行產品，就做不到4.88厘了。

上述4厘定存的第二類是新舊客戶皆可，分別是招商永隆的12個月4.1厘、南商的13個月4.08厘及富邦的3個月4厘。但3者的起存額均不低，例如招商永隆要500萬元，南商及富邦都要100萬元。但招商永隆其實有較低起存額可供選擇，1萬元起存，暫時還有4厘。

值得介紹的是南商的13個月4.08厘，它採用月月派息的方法，以100萬起存額計，每月派息約3400元，全期賺息4.42萬元。不過優惠只限特選客戶，即需要為南商理財客戶/發薪客戶/港漂客群/醫生/教聯會員等。

美元存息漸拋離港元存息
踏入2023年，隨着美國加息料再放緩，港元拆息亦似見頂，銀行多次下調定期存款年利率。以下是部分銀行的美元與港元定存大比併，全部都是美息高過港息，最大差距達1.65厘︰

美元與港元定存大比併（部分銀行）

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12個月存期
美息最高4.78厘  港息最高3.95厘
上述各圖是以12個月存期來做例子，僅恒生是6個月存期。以12個月而言，目前美元存息最高年利率有4.78厘，為花旗提供的。而信銀國際及南商都有此4.7厘；而12個月港元存息最高3.95厘，為信銀國際提供。

個別銀行而言，如上圖所示，差距可達1.65厘，例如建行亞洲的美元12個月存息有4.65厘，港元12個月存期為3厘，相達1.65厘；富邦美元存息最高有4.5厘，港元最高3.6厘，相差也達0.9厘；而花旗12個月存期的美元亦較港元高出1厘之多。

轉錢做美元定期  注意滙兌風險
雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，逾1.2厘的息差未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

如果想看更多有關美元定期存款的資訊，可按【此頁】。

 

撰文︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年2月21日

 

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