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定期存款2023 滙豐再減息 最高3.5厘 美元仍有4厘 最新4大行定存優惠一覽

收息攻略 11:03 2023/02/20

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雖然近日有銀行加存息，但定期存款整體而言仍呈下降趨勢，特別是多間大行一再削息，繼日前恒生銀行撤走特選客戶的優惠後，本周伊始滙豐再減存息至最高3.5厘。即看最新4大行定期存款水平︰

4大銀行定期存款年利率（港元

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4大銀行定期存款年利率（美元

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近日港美息差擴闊，港匯再觸及弱方水平，金管局再接錢，市場人士指拆息有望短暫回升。而無獨有偶，近日有數間銀行都重新調升港元定期存款年利率︰

4銀行近日加存息

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4銀行近日加存息
2023年定期存款一直都是下降趨勢，但有零星銀行近日竟不減反加，未知能否帶動同業形成趨勢。其中一間是一向作為定存指標的富邦，它是去年最先達到5厘水平的銀行，但近日持續減至3.3厘後，本周把50萬元起存的3、6及12個月存期優惠，一致調升至3.6厘，加幅達0.3個百分點，而且另推3個月4厘優惠，要100萬元新資金。

另一間是下文會提及的南商，其月月派息早前一度減至4厘以下，本周又回升至最高4.08厘。

而平安壹賬通銀行（PAOB）近日亦分別把3及5個月存期的基本年利率，均調升0.3個百分點，分別至3.65厘及3.8厘。3個月存期另有新客戶額外年利率，詳情見下文。

而集友銀行於今日更新定期存款優惠，3及6個月的新資金都有加息，最高達到6個月3.75厘或3個月3.4厘，但需於分行以新資金開立。

定期存款也可月月派息？

定期存款一向要鎖定到期終，才能收息。但隨着近期定存年利率不及去年吸引，有銀行推出「月月派息」的存款計劃，如果符合入場費及特選客戶條件，每月可收息3400元，是相當不錯的低風險產品。詳情可看下圖︰

南商4.08厘月月派息

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每月收息3400元
全期賺息逾4.4萬元
南洋商業銀行的月月派息計劃在近期重啟，最新加至年利率4.08厘，以低風險產品而言，是穩定、吸引的回報。特選客戶於分行存入100萬元新資金，13個月存期年利率為4.08厘，9個月3.98厘，5個月3.78厘。以13個月存期計算，100萬元本金可帶來每月3400元的利息收入，全期賺息高達4.42萬元。

如果不是特選客戶，一般個人客戶存50萬元，13個月3.98厘，9個月3.88厘，3個月3.68厘。以13個月存期計算，50萬元本金亦可有每月約1658元利息收入，全期賺息約2.15萬元。

美元存息漸拋離港元存息
踏入2023年，隨着美國加息料再放緩，港元拆息亦似見頂，銀行多次下調定期存款年利率。以下是部分銀行的美元與港元定存大比併，全部都是美息高過港息，最大差距達1.65厘︰

美元與港元定存大比併

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12個月存期
美息最高4.7厘  港息最高4.1厘
上述各圖是以12個月存期來做例子，僅恒生是6個月存期。以12個月而言，目前美元存息最高年利率有4.76厘，為花旗提供的。而信銀國際及南商都有此4.7厘；而12個月港元存息最高4.1厘，為招商永隆提供。

個別銀行而言，如上圖所示，差距可達1.65厘，例如建行亞洲的美元12個月存息有4.65厘，港元12個月存期為3厘，相達1.65厘；富邦美元存息最高有4.5厘，港元最高3.6厘，相差也達0.9厘；而花旗12個月存期的美元亦較港元高出1厘之多。

轉錢做美元定期  注意滙兌風險
雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，逾1.2厘的息差未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

 

撰文︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年2月20日

 

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