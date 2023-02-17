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定期存款2023 拆息止跌 定存息口回升? 4銀行近日加息 8銀行暫守4厘（附港元美元各存期最高息之選）

收息攻略 10:57 2023/02/17

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關於定期存款，2022年我們追趕過5厘，2023年我們要抓緊4厘的尾巴。近日港美息差擴闊，港匯再觸及弱方水平，金管局再接錢，市場人士指拆息有望短暫回升。而無獨有偶，近日有3間銀行都重新調升港元定期存款年利率。若不計那些逾10厘的超短存期，目前僅餘8家銀行、3種存期有4厘水平。詳見以下各圖︰

4銀行近日加存息

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4厘港元定存
（3個月存期或以上）

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4銀行近日加存息
2023年定期存款一直都是下降趨勢，但有零星銀行近日竟不減反加，未知能否帶動同業形成趨勢。其中一間是一向作為定存指標的富邦，它是去年最先達到5厘水平的銀行，但近日持續減至3.3厘後，本周把50萬元起存的3、6及12個月存期優惠，一致調升至3.6厘，加幅達0.3個百分點，而且另推3個月4厘優惠，要100萬元新資金。

另一間是下文會提及的南商，其月月派息早前一度減至4厘以下，本周又回升至最高4.08厘。

而平安壹賬通銀行（PAOB）近日亦分別把3及5個月存期的基本年利率，均調升0.3個百分點，分別至3.65厘及3.8厘。3個月存期另有新客戶額外年利率，詳情見下文。

而集友銀行於今日更新定期存款優惠，3及6個月的新資金都有加息，最高達到6個月3.75厘或3個月3.4厘，但需於分行以新資金開立。

3個月最高6厘
富邦銀行早前把全線存息減下來後，一度連4厘也絕跡，但最新又推出4厘優惠，屬3個月存期，但需以新資金經分行開立，以100萬元計，3個月賺息1萬元；如果是手機銀行開立，目前50萬元起存為3.2厘。

目前花旗有3個月4.88厘優惠，這項優惠已推了約2個月，大約每兩周都作檢討，在近日許多銀行都減息之下，該行最新仍延續此優惠至2月18日。不過熟悉的讀者可能已知道，這優惠門檻並不低，雖然起存額只5萬元，但需為Citigold戶口新客戶，也要持有指定產品結存，才有此年利率。

有虛擬銀行推出3個月定存6厘的優惠，屬平安壹賬通銀行（PAOB）的新客戶優惠，雖然門檻較花旗的新客優惠低，只需在3月底前開戶便可，但PAOB設有8.8萬元的存款上限，意味賺息的空間不多，全期大約1280元，且扣除基本利率的額外利息，是分開存入戶口的。

真正低門檻是哪間？
上述8銀行的4厘選擇，門檻都不算低，例如招商永隆的4.1厘，要500萬元起存才有，如果有足夠資金，500萬元等於一年鎖定20.5萬元回報。富邦則要100萬元起存。華僑永亨的4厘，要指定理財戶口。而花旗及平安的超高息，又設有不同限制。

不過，招商永隆的4.1厘雖然要500萬元起存，但如果1萬元起存，也有4厘，為12個月存期；創興及大眾銀行，12個月都有4厘，而起存額要50萬元。

各存期最高息的定存（港元及美元）

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定期存款也可月月派息？
定期存款一向要鎖定到期終，才能收息。但隨着近期定存年利率不及去年吸引，有銀行推出「月月派息」的存款計劃，如果符合入場費及特選客戶條件，每月可收息3400元，是相當不錯的低風險產品。詳情可看下圖︰

南商4.08厘月月派息

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每月收息3400元
全期賺息逾4.4萬元
南洋商業銀行的月月派息計劃在近期重啟，最新加至年利率4.08厘，以低風險產品而言，是穩定、吸引的回報。特選客戶於分行存入100萬元新資金，13個月存期年利率為4.08厘，9個月3.98厘，5個月3.78厘。以13個月存期計算，100萬元本金可帶來每月3400元的利息收入，全期賺息高達4.42萬元。

如果不是特選客戶，一般個人客戶存50萬元，13個月3.98厘，9個月3.88厘，3個月3.68厘。以13個月存期計算，50萬元本金亦可有每月約1658元利息收入，全期賺息約2.15萬元。

美元存息漸拋離港元存息
踏入2023年，隨着美國加息料再放緩，港元拆息亦似見頂，銀行多次下調定期存款年利率，最新有中銀香港也劈港元存息，12個月存期由4厘降至3.5厘，但其相當存期的美元定期，則維持4.1厘不變。

恒生銀行的6個月存期再減0.5個百分點，目前最高為3.39厘，限優越私人理財客戶的新資金，但同樣條件的美元定存尚有4厘。

以下是約10間銀行的美元與港元定存大比併，全部都是美息高過港息，最大差距達1.65厘︰

美元與港元定存大比併

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12個月存期
美息最高4.7厘  港息最高4.1厘
上述各圖是以12個月存期來做例子，僅恒生是6個月存期。以12個月而言，目前美元存息最高年利率有4.76厘，為花旗提供的。而信銀國際及南商都有此4.7厘；而12個月港元存息最高4.1厘，為招商永隆提供。

個別銀行而言，如上圖所示，差距可達1.65厘，例如建行亞洲的美元12個月存息有4.65厘，港元12個月存期為3厘，相達1.65厘；富邦美元存息最高有4.5厘，港元最高3.6厘，相差也達0.9厘；而花旗12個月存期的美元亦較港元高出1厘之多。

轉錢做美元定期  注意滙兌風險
雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，逾1.2厘的息差未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

 

撰文︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年2月17日

 

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