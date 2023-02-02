  • 20°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

定期存款2023 恒生特選客戶3.6厘 富邦、渣打相繼失守4厘 即睇最新4大行港元定存 發鈔行最高4.1厘

收息攻略 11:38 2023/02/02

分享：

分享：

踏入2023年，隨着美國加息料再放緩，港元拆息亦似見頂，銀行多次下調定期存款年利率，最新恒生的特選客戶亦告失守4厘，美元定存則尚有4厘。而本周滙豐亦再降息，HSBC One客戶已跌穿4厘，僅尚玉及卓越理財客戶的長存期仍有4厘水平。而另一發鈔行渣打亦下調息率，12個月與6個月港元定存同告失守4厘。而一向是定存指標的富邦銀行，其12個月港元定期年利率，最高現為3.6厘，較上月初的5.1厘，已累計下調1.5厘之多。

在滙豐及渣打相繼減息後，目前4間大型銀行的最新港元與美元定存水平如下︰

大型銀行港元定存

    點擊圖片放大
    +3
    +2

大型銀行美元定存

    點擊圖片放大
    +3
    +2

發鈔行12個月港元定存  最高4.1厘

今日中銀香港減息後，12個月存期方面，滙豐最高有4.1厘，不過要尚玉及卓越理財客戶才有此水平，HSBC One及其他客戶最高為3.9厘。中銀香港的4厘，則是個人銀行客戶的網上新資金便可。而渣打已跌穿4厘，現為3.8厘。

3/6個月普遍已失守4厘

恒生銀行最新2月份的特選客戶優惠，只剩3個月存期，而且只限續期資金，未見有新資金優惠。3個月續期資金的港元定存為3.6厘，美元為4厘。若非特選客戶，亦已處4厘以下。其他大行方面，亦已和4厘漸行漸遠，6個月存期方面，中銀及滙豐都是3.8厘，3個月存期均為3.5厘。

美元存息仍企於4厘水平

近日銀行的美元存息普遍高於港元存息，以4大行為例，12個月美元存息最高為4.3厘，較港元的4.1厘高；滙豐、渣打在不同存期的美元定存，都暫時能守住4厘水平。

除了美息高過港息，目前定期存款還有另一趨勢，是短期高過長息，3個月存期較12個月存期為高︰

各存期港元定期的最高年息

    點擊圖片放大

其他銀行的主要變動

    點擊圖片放大
    +4
    +3

近期下調年利率的銀行頗多，這裡就不全部列出來了。上圖有所具有標誌性，例如富邦銀行一直減至最高3.6厘，以往一直穩坐「存息王」寶座的富邦，目前在各存期都跌穿4厘，亦已非最高息。

星展及建行亞洲也在近日相繼跌穿4厘，目前星展港元定存最高為3.9厘，存期為12個月或6個月，起存額為5萬元，但需在網上開立；建行亞洲的12個月、6個月及3個月一律減至最高3.65厘，且需為指定理財戶的300萬元新資金，門檻不低。

虛擬銀行方面，亦已全面退守3厘水平。livi bank近日最消了24個月4.2厘優惠，目前最高為12個月3.8厘。平安壹賬通、富融、天星等亦在近日減至4厘以下。目前眾安銀行（ZA Bank）還有向部分客戶派發加息券，連同基礎利率，有時高逾4厘，但並非人人都有。

 

撰文︰廖毅然

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

想知更多有關定期存款

【外幣定期】7銀行加澳元定存 長息最高3.9厘 搶存戰蔓延至外幣 賺息賺價的日子重來？

人民幣升穿6.8 今年重返財息兼收的日子？人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘

活期存款比定存更高息 星展3個月5.5厘 信銀單月7.28厘 渣打馬拉松、建行月月增息都有加息

【高息活期存款】虛銀吸客50萬元有5厘 平安儲蓄年利率加至2厘

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

10萬元做港元定期 尚餘9間銀行有4厘 最高4.88厘本周到期（2月2日更新）
今日
10萬元做港元定期 尚餘9間銀行有4厘 最高4.88厘本周到期（2月2日更新）
【外幣定期】漸與港元看齊 今年逾10銀行加息 澳元長息逼近4厘（2023年2月更新）
2023/02/01
【外幣定期】漸與港元看齊 今年逾10銀行加息 澳元長息逼近4厘（2023年2月更新）
美元定期存款 ─ 比港元高息 仍有5厘選擇 12個月最高4.7厘（2023年2月更新）
2023/02/01
美元定期存款 ─ 比港元高息 仍有5厘選擇 12個月最高4.7厘（2023年2月更新）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2023/01/20
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
6個月港元定期 最高4.68厘 11銀行有4厘水平 存百萬仍可賺息2萬元（1月20日更新）
2023/01/20
6個月港元定期 最高4.68厘 11銀行有4厘水平 存百萬仍可賺息2萬元（1月20日更新）
見頂 電動車 富邦銀行 短期存款 上海商業銀行 長期存款 創興銀行（01111） 減息 花旗銀行 交銀香港

上一篇文章

10萬元做港元定期 尚餘9間銀行有4厘 最高4.88厘本周到期（2月2日更新）

下一篇文章

【外幣定期】漸與港元看齊 今年逾10銀行加息 澳元長息逼近4厘（2023年2月更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
美元定期存款 ─ 比港元高息 仍有5厘選擇 12個月最高4.7厘（2023年2月更新）
美元定期存款 ─ 比港元高息 仍有5厘選擇 12個月最高4.7厘（2023年2月更新）
活期存款比定存更高息 星展3個月5.5厘 信銀單月7.28厘 渣打馬拉松、建行月月增息都有加息
活期存款比定存更高息 星展3個月5.5厘 信銀單月7.28厘 渣打馬拉松、建行月月增息都有加息
定期存款2023 恒生特選客戶3.6厘 富邦、渣打相繼失守4厘 即睇最新4大行港元定存 發鈔行最高4.1厘
定期存款2023 恒生特選客戶3.6厘 富邦、渣打相繼失守4厘 即睇最新4大行港元定存 發鈔行最高4.1厘
50萬元做定期存款 最多賺息$23,000 4厘水平有20銀行（1月19日更新）
50萬元做定期存款 最多賺息$23,000 4厘水平有20銀行（1月19日更新）
【外幣定期】漸與港元看齊 今年逾10銀行加息 澳元長息逼近4厘（2023年2月更新）
【外幣定期】漸與港元看齊 今年逾10銀行加息 澳元長息逼近4厘（2023年2月更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款