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定期存款2023 恒生一減再減 東亞南商失守4厘 同一銀行美息高逾1厘 （附16銀行港美定存大比併）

收息攻略 14:22 2023/02/06

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踏入2023年，隨着美國加息料再放緩，港元拆息亦似見頂，銀行多次下調定期存款年利率，最新恒生的6個月存期再減0.5個百分點，目前最高為3.39厘，限優越私人理財客戶的新資金，但同樣條件的美元定存尚有4厘。

南洋商業銀行及東亞銀行亦一樣，港元存息一減再減，最新12個月存期都一同失守4厘，分別最高為3.9厘及3.95厘，但兩間銀行的美元存息，最高同樣維持4厘水平。

美元港元息差達1.2厘
由於美國尚處加息周期，但港銀似乎已暫停加P，定期存款的美息也是漸漸拋離港息，例如富邦美元存息高達4.6厘，港元存息最高3.4厘，兩者相差達1.2厘。連澳元定存都高息過港元（澳元3.9厘 VS 港元3.4厘）。

以下是16間銀行的美元與港元定存大比併，全部都是美息高過港息，最大差距達1.25厘︰

美元與港元定存大比併

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南商收起月月派息優惠  港元定存減至4厘以下
本周伊始，南洋商業銀行即收起「月月派息」優惠，並同時把其「智優息」優惠都減至最高3.9厘，失守4厘水平；另一方面，東亞銀行亦把其給予指定理財戶口新客戶的優惠，減至最高3.95厘，現有客戶減至最高3.9厘。

然而，兩者的美元定存仍有逾4厘水平。南商最高有4.7厘，相比其港元存息，有0.8厘差距；東亞美元定存最高有4.4厘，較其港息高0.45厘。

美息最高4.7厘  港息最高4.2厘
事實上，以12個月存期來說，目前美元存息最高年利率有4.7厘，工銀亞洲、信銀國際及南商3間銀行都有此水平；而12個月港元存息最高4.2厘，為工銀亞洲提供。

個別銀行而言，如上圖所示，差距可達1.2厘，例如富邦美元存息有4.6厘，港元最高3.4厘；建行亞洲美元存息有4.65厘，港元最高3.4厘。

轉錢做美元定期  注意滙兌風險
雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，逾1.2厘的息差未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

 

撰文︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年2月6日

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欄名 : 存款收息

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