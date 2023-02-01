定期存款2023 富邦、渣打等失守4厘 即睇最新4大行港元定存 發鈔行最高4.1厘

踏入2023年，隨着美國加息料再放緩，港元拆息亦似見頂，銀行多次下調定期存款年利率，最新滙豐又再降息，HSBC One客戶已失守4厘，僅尚玉及卓越理財客戶的長存期仍有4厘水平。而另一發鈔行渣打亦在同日下調息率，同告失守4厘。而一向是定存指標的富邦銀行，亦大手減息，12個月港元定期年利率，最高現為3.6厘，較上月初的5.1厘，已累計下調1.5厘之多。

在滙豐及渣打相繼減息後，目前4間大型銀行，仍以恒生為最高，長存期則以中銀香港最高，即睇它們的最新港元定存水平︰

大型銀行港元定存

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12個月最高4.1厘

12個月存期方面，滙豐及中銀香港同為最高4.1厘，不過滙豐要尚玉及卓越理財客戶才有此水平，HSBC One及其他客戶最高為3.9厘。中銀香港則是個人銀行客戶的網上新資金便可。這輪減息潮，滙豐及渣打先後多次下調定存年利率，唯獨中銀香港暫時未有變動。

3/6個月仍有4.68厘

恒生銀行的3個月及6個月存期，最高仍有4.68厘，但有趣地限特選客戶的續期資金，而新資金則已失守4厘，其他客戶同樣已處4厘以下。其他大行方面，亦已和4厘漸行漸遠，目前以中銀的6個月3.9厘較高。

其他銀行的主要變動

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近期下調年利率的銀行頗多，這裡就不全部列出來了。上圖有所具有標誌性，例如富邦銀行一直減至最高3.6厘，以往一直穩坐「存息王」寶座的富邦，目前在各存期都跌穿4厘，亦已非最高息。

星展及建行亞洲也在近日相繼跌穿4厘，目前星展港元定存最高為3.9厘，存期為12個月或6個月，起存額為5萬元，但需在網上開立；建行亞洲的12個月、6個月及3個月一律減至最高3.65厘，且需為指定理財戶的300萬元新資金，門檻不低。

虛擬銀行方面，亦已全面退守3厘水平。livi bank近日最消了24個月4.2厘優惠，目前最高為12個月3.8厘。平安壹賬通、富融、天星等亦在近日減至4厘以下。目前眾安銀行（ZA Bank）還有向部分客戶派發加息券，連同基礎利率，有時高逾4厘，但並非人人都有。

撰文︰廖毅然

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