定期存款2023 南商3.98厘月月派息 每月收息逾$3300 中銀也劈息失守4厘（附不同存期最高息之選）

定期存款一向要鎖定到期終，才能收息。但隨着近期定存年利率不及去年吸引，有銀行推出「月月派息」的存款計劃，如果符合入場費及特選客戶條件，每月可收息逾3300元，是相當不錯的低風險產品。詳情可看下圖︰

南商3.98厘月月派息

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全期賺息逾4.3萬元

南洋商業銀行的月月派息計劃在近期重啟，本來新春期間最高達4.38厘，近日改為3.98厘，但以低風險產品而言，仍然是穩定、吸引的回報。特選客戶於分行存入100萬元新資金，13個月存期年利率為3.98厘，9個月3.88厘，5個月3.58厘。以13個月存期計算，100萬元本金可帶來每月逾3300元的利息收入，全期賺息高達4.31萬元。

如果不是特選客戶，一般個人客戶存50萬元，13個月3.88厘，9個月3.78厘，3個月3.48厘。以13個月存期計算，50萬元本金亦可有每月約1616元利息收入，全期賺息約2.1萬元。

還有哪些4厘選擇？

目前還有部分存期的港元定期有4厘水平，12個月、288天、228天及3個月存期都有4厘選擇，至於6個月存期，在創興今日也下調利率後，暫時最高為信銀國際或大新銀行的3.9厘。以下是不同存期最高年息的港元定存︰

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美元存息漸拋離港元存息

踏入2023年，隨着美國加息料再放緩，港元拆息亦似見頂，銀行多次下調定期存款年利率，最新有中銀香港也劈港元存息，12個月存期由4厘降至3.5厘，但其相當存期的美元定期，則維持4.1厘不變。

恒生銀行的6個月存期再減0.5個百分點，目前最高為3.39厘，限優越私人理財客戶的新資金，但同樣條件的美元定存尚有4厘。

南洋商業銀行及東亞銀行亦一樣，港元存息一減再減，最新12個月存期都一同失守4厘，分別最高為3.9厘及3.95厘，但兩間銀行的美元存息，最高同樣維持4厘水平。

以下是16間銀行的美元與港元定存大比併，全部都是美息高過港息，最大差距達1.25厘︰

美元與港元定存大比併

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南商收起月月派息優惠 港元定存減至4厘以下

本周伊始，南洋商業銀行即收起「月月派息」優惠，並同時把其「智優息」優惠都減至最高3.9厘，失守4厘水平；另一方面，東亞銀行亦把其給予指定理財戶口新客戶的優惠，減至最高3.95厘，現有客戶減至最高3.9厘。

然而，兩者的美元定存仍有逾4厘水平。南商最高有4.7厘，相比其港元存息，有0.8厘差距；東亞美元定存最高有4.4厘，較其港息高0.45厘。

美息最高4.7厘 港息最高4.2厘

事實上，以12個月存期來說，目前美元存息最高年利率有4.7厘，工銀亞洲、信銀國際及南商3間銀行都有此水平；而12個月港元存息最高4.2厘，為工銀亞洲提供。

個別銀行而言，如上圖所示，差距可達1.2厘，例如富邦美元存息有4.6厘，港元最高3.4厘；建行亞洲美元存息有4.65厘，港元最高3.4厘。

轉錢做美元定期 注意滙兌風險

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，逾1.2厘的息差未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

撰文︰廖毅然

本文最後更新日期︰2023年2月6日

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