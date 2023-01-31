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定期存款2023 兩大新趨勢︰短存4.88厘較長存高息 同一銀行美息較港息高達1厘

收息攻略 10:43 2023/01/31

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踏入2023年，定期存款出現兩個新趨勢，一是短期存款較長存高息，二是美元定存較港元定存的息差愈拉愈闊。

先說第一點，若不計超短存期，目前港元定期存款最高為4.88厘，屬3個月存期，而6個月及288天存期均有最高4.68厘。但觀乎12個月或以上的存期，最高為4.48厘（不計財務公司）。若要鎖定較佳息率，短存更為合適，但留意由於存期較短，實際賺息可能不及長期存款。

不同期限港元定存的最高年利率

    點擊圖片放大

至於美息較港息高的趨勢，在新一年愈加顯著。隨着拆息下跌，美國加息步伐亦已放緩，息口預期會見頂，銀行亦相繼下調港元定期存款年利率。但由於美息仍然高企，美元定期存款息口依然維持於高水平，與港元存息的差距逐漸擴大。以12個月存期為例，同一間銀行的美元定存年息，較港元存息相差達1厘之多，若以50萬港元存款額計算，這1厘的差距已等於5000港元的利息。

以下羅列逾10間銀行的美元與港元定存息差，當中只有1間銀行是兩者相同，其餘都是美息高於港息，有兩間銀行的差距更多達1厘。

美元定存VS港元定存

    點擊圖片放大
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富邦美元5.1厘 VS 港元4.1厘

富邦銀行於去年最早把定期存款年息升至5厘水平，轟動市場，但目前其12個月港元定期存款年利率，已回落至4.1厘，但美元存息仍暫時守住5.1厘，近3個月以來都不變。以50萬港元計算，不計匯兌成本，1年實際賺息相差5000港元。

況且，富邦的美元定存門檻較港元低，只需3萬美元便有5.1厘，而港元定存則最少要存50萬港元。須注意兩者都要經手機銀行以新資金開立。

建行亞洲4.65厘 VS 3.65厘

建行亞洲的港元存息亦曾經處於5厘以上，但踏入2023年已多次下調，目前12個月、6個月及3個月港元定期，均為最高3.65厘；然而，該行的12個月美元定存一直守住4.65厘，以致目前較港元定存高出1厘。

起存金額方面，建行亞洲的美元定存較高，要40萬美元才有4.65厘，而港元定存則要300萬港元才有3.65厘。不過美元定存適用於所有客戶新資金，港元定存則要「貴賓晉裕」或「貴賓理財」新資金。

若以320萬港元計算，這1厘差距，足足等於3.2萬港元之多。

兩間銀行相差0.5厘

如果覺得富邦及建行的門檻太高，可考慮南洋商業銀行或大眾銀行，兩者的美元定存均較其港元定存高息0.5厘（以12個月存期計）。

例如南商，其12個月港元定存在本月初仍有5厘水平，目前已降至4.3厘，要特選客戶的100萬港元新資金。但12個月美元定存最高仍有4.8厘，且只需10萬港元等值新資金。

大眾銀行的美元定存目前最高為4.6厘，起存額僅2000美元。而其港元定存最高為4.1厘，要50萬港元才能做到。

其他銀行方面，上圖所示，除中銀香港外，其他銀行的美元定存均至少較港元定存高息0.1至0.3厘。

貨幣掛鈎仍需注意匯兌成本

需注意，港元雖然與美元掛鈎，但聯繫匯率制度下，港匯在7.75至7.85之間浮動，即港元轉換為美元仍有最多1.3%的匯率差距，加上銀行換匯可能有額外成本，讀者需注意會蠶食回報。然而，若本身已有美元存款，近期不妨考慮做美元定期。

 

撰文︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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