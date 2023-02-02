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定期存款2023 中小行快閃4.2厘只限今天 恒生特選客戶3.6厘 富邦、渣打相繼失守4厘 即睇最新4大行港元定存

收息攻略 14:15 2023/02/02

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招商永隆銀行推出快閃定期存款，限12個月港元定期，年利率高達4.2厘，最低存1萬元可賺息420元，最高存款1000萬元，以此計算1年賺息達42萬元!

此存款優惠暫只限今天（2月2日）至晚上7時50分，客戶可於該行手機銀行開立。

踏入2023年，隨着美國加息料再放緩，港元拆息亦似見頂，銀行多次下調定期存款年利率，最新恒生的特選客戶亦告失守4厘，美元定存則尚有4厘。而本周滙豐亦再降息，HSBC One客戶已跌穿4厘，僅尚玉及卓越理財客戶的長存期仍有4厘水平。而另一發鈔行渣打亦下調息率，12個月與6個月港元定存同告失守4厘。而一向是定存指標的富邦銀行，其12個月港元定期年利率，最高現為3.6厘，較上月初的5.1厘，已累計下調1.5厘之多。

在滙豐及渣打相繼減息後，目前4間大型銀行的最新港元與美元定存水平如下︰

大型銀行港元定存

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大型銀行美元定存

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發鈔行12個月港元定存  最高4.1厘

今日中銀香港減息後，12個月存期方面，滙豐最高有4.1厘，不過要尚玉及卓越理財客戶才有此水平，HSBC One及其他客戶最高為3.9厘。中銀香港的4厘，則是個人銀行客戶的網上新資金便可。而渣打已跌穿4厘，現為3.8厘。

3/6個月普遍已失守4厘

恒生銀行最新2月份的特選客戶優惠，只剩3個月存期，而且只限續期資金，未見有新資金優惠。3個月續期資金的港元定存為3.6厘，美元為4厘。若非特選客戶，亦已處4厘以下。其他大行方面，亦已和4厘漸行漸遠，6個月存期方面，中銀及滙豐都是3.8厘，3個月存期均為3.5厘。

美元存息仍企於4厘水平

近日銀行的美元存息普遍高於港元存息，以4大行為例，12個月美元存息最高為4.3厘，較港元的4.1厘高；滙豐、渣打在不同存期的美元定存，都暫時能守住4厘水平。

除了美息高過港息，目前定期存款還有另一趨勢，是短期高過長息，3個月存期較12個月存期為高︰

各存期港元定期的最高年息

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其他銀行的主要變動

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近期下調年利率的銀行頗多，這裡就不全部列出來了。上圖有所具有標誌性，例如富邦銀行一直減至最高3.6厘，以往一直穩坐「存息王」寶座的富邦，目前在各存期都跌穿4厘，亦已非最高息。

星展及建行亞洲也在近日相繼跌穿4厘，目前星展港元定存最高為3.9厘，存期為12個月或6個月，起存額為5萬元，但需在網上開立；建行亞洲的12個月、6個月及3個月一律減至最高3.65厘，且需為指定理財戶的300萬元新資金，門檻不低。

虛擬銀行方面，亦已全面退守3厘水平。livi bank近日最消了24個月4.2厘優惠，目前最高為12個月3.8厘。平安壹賬通、富融、天星等亦在近日減至4厘以下。目前眾安銀行（ZA Bank）還有向部分客戶派發加息券，連同基礎利率，有時高逾4厘，但並非人人都有。

 

撰文︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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