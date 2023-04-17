定期存款2023 6個月4.18厘月底到期 │ 中銀4.8厘、滙豐3.5厘 新客戶優惠大比併

華僑永亨突推4厘存息，存期為6個月，年利率高達4.18厘，是近期罕見較長年期有逾4厘高息。

此優惠限「華僑永亨宏富理財」，且全新資金要達100萬元或以上，6個月存期基本年利率為3.58厘，另有額外3000元現金獎賞，相等於額外優惠年利率0.6%，合共便是4.18厘。現金獎賞只適用於合資格客戶於推廣期內開立之首筆單一指定定期存款。每名合資格客戶於這次推廣中僅可享現金獎賞一次。

新客優惠大比併

銀行不時推出新客戶優惠，有不同的獎賞，例如現金回贈、收費豁免等等，而定期存款也是其中一種獎賞優惠，以下比較6間銀行的新客戶獎賞，當中不乏大型銀行的身影，中銀有4.8厘，滙豐有3.5厘。

銀行迎新定存優惠

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滙豐新客戶多0.2厘

滙豐的卓越理財新客戶有定存優惠，可獲現有適用於分行新資金優惠以外的0.2%額外年利率。以目前12個月港元定存（分行新資金）3.3厘計，即卓越理財新客戶有3.5厘，6個月則有3.3厘。留意這優惠適用於12/6/3個月的港元及美元定存，如果是美元，最高有4.1厘。

中銀手機開戶4.8厘

中銀香港首季推出的手機開戶獎賞，優惠期延至6月底，新客戶以手機開戶並輸入指定推廣碼，1個月港元定存有4.8厘，留意存款上限為10萬元。

工銀、創興推3個月優惠

工銀亞洲及創興銀行都有3個月3.8厘的新客戶優惠，工銀的優惠不限高端理財，只要是新客，普通綜合客戶都適用，存款10萬元至80萬元，3個月輕鬆賺$7600。

創興銀行則為儲蓄存款的優惠，全新理財賬戶，3個月額外多3.8厘港元儲蓄存款年利率，以目前基本0.625厘計，即首20萬元存款有4.425厘。

東亞、建行高息吸大戶

東亞銀行及建行亞洲則以高息吸大戶，起存額分別高達200萬元及100萬元，東亞的12個月年利率有3.6厘，建行亞洲則為3個月3.3厘。

4大銀行大比併

如果不計新客戶優惠，4大銀行之中，則以渣打在不同存期都佔優，港元長息最高有3.6厘。以下比較4間大型銀行，包括滙豐、中銀香港、渣打及恒生銀行，它們的港元及美元定期存款優惠，由短至1星期，長至12個月存期都有︰

4大銀行定存比併（港元）

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長息最高3.6厘 渣打最高

4家大型銀行之中，3大發鈔行都有提供12個月存期的優惠，而渣打則在不同存期都領先，12個月存期是3.6厘，其餘兩間是3.4厘；6個月存期是3.4厘，其餘兩間是3.2厘；3個月存期則3間都一樣，是3.1厘。

恒生銀行官網只提供6個月及3個月存期的優惠，但即使是優越私人理財客戶，6個月存期3.19厘，3個月3.09厘，都略低於發鈔行。

但短息則以恒生佔優，1萬港元的兌換資金，便有10.9厘，留意需為優越私人理財/優越理財客戶。而10.9厘甚至比滙豐尚玉的兌換資金10厘更高。

4大銀行定存比併（美元）

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美元長息仍有4厘 仍是渣打最高

美元定存方面，長息仍有4厘水平，但與港元一樣都是渣打最高息。渣打目前提供12個月4.1厘及6個月4厘的美元定存。

滙豐及中銀香港也有4厘，均是12個月存期。

恒生繼續在短息佔優，3個月存期3.89厘，高於渣打的3.8厘及其餘兩間的3.7厘。

若短至1個月，更有4.9厘，而1星期與港元一樣，恒生提供10.9厘優惠。不過，1個月及1星期存期，同樣需為指定客戶的兌換資金。

本文最後更新日期︰2023年4月17日

撰文︰廖毅然

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